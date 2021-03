Buon otto a tutti: scopri con quali aziende

Omaggiare le donne, per un giorno qualcosa in più di tutti gli altri, lo si può fare in tanti modi: le aziende più sensibili lo hanno voluto fare dando una connotazione precisa alle loro attività per questa occasione.

Qui sotto le trovate tutte

Le aziende interessate a essere inserite nell’elenco possono inviare email a redazione@strill.it

CLIVIA PROFUMI -Prodotti tricologici – 0965 642742 – Reggio Calabria

ESTRO PARRUCCHIERI – Parrucchieri/solarium – 0965 891881 – Reggio Calabria

ESSENZE BOVA – Profumi, liquori e bevande al bergamotto – 0965 789473 – Melito Porto Salvo

LE NASSE ” U BAIS ” – Ristorante – 0965 897266 -Reggio Calabria

AMADDEO – Libreria & Cartoleria – 0965 24653 – Reggio Calabria

FARMACIA LAGANÀ – Cosmetica,omeopatia – 0965 28032 – Reggio Calabria