Ancora l’Italia di Marcello Lippi non aveva alzato la Coppa del Mondo, Berlusconi stava per cedere il passo a Prodi alla guida del Governo, l’economia girava a mille, il crollo del 2008 era di là da venire, Eros Ramazzotti e Anastacia erano in vetta alla hit parade, i social network non esistevano (anzi facebook muoveva i primi, timidissimi – e per pochi – passi), la Reggina era in serie A, il Governatore della Calabria era Agazio Loiero.

In questo scenario, il 23 marzo del 2006, andava on line per il primo giorno strill.it, uno dei primissimi quotidiani on line in tempo reale e la prima testata editata a Reggio Calabria.

Da allora – evidentemente – tanta acqua è passata sotto i ponti, noi abbiamo cercato di dare informazione e respiro a una terra soffocata per definizione senza la pretesa di insegnare niente a nessuno nè, tantomeno, di dispensare lezioni, morali o insegnamenti.

Abbiamo cercato di mantenere – in questi 15 anni – la nostra linea che, ovviamente può piacere o no (ma a giudicare dai numeri e dalla fiducia – ampia e radicata – che ci avete concesso in tre lustri pare sia piaciuta), il tutto senza alcun tipo di sostegno pubblico (come è giusto che sia) e solo con la spinta dei lettori (decine di migliaia ogni giorno) e delle centinaia di aziende che ci hanno affiancato e continuano ad affiancarci solo perchè, semplicemente, Strill.it piace loro…

Una linea caratterizzata da un giornalismo non urlato, dallo spazio dato alla gente di Calabria che oltre “a essere parlata” (come diceva qualcuno bravo) vuole anche parlare.

E ci riempie di orgoglio anche avere tracciato un solco, segnato una via sulla quale, dopo di noi, si sono immessi in tanti.

Più siamo e meglio è.

Ognuno col proprio stile.

Strill.it – e Tabularasa, sua figlia legittima ne è la conferma – nasce come esperimento, laboratorio sociale di un territorio che vuole sapere e dire la propria.

Tutto qua.

Giudicate voi se è poco o tanto.

Buon compleanno, Strill.it