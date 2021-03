Brogli alle comunali di Reggio Calabria – I nomi delle persone coinvolte

Ordinanza di custodia cautelare per l’ex consigliere comunale Antonino Castorina, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari dal 14 dicembre scorso) e indagato oggi, per ulteriori ipotesi di reati elettorali, abuso d’ufficio e falsità ideologica in atto pubblico.

Misura cautelare agli arresti domiciliari per Giuseppe Saraceno (scrutatore), Simone D’Ascola (avvocato), Francesco Laganà (consigliere comunale nel Comune di Calanna) e Antonio Fortunato Morelli (giornalista).

Il funzionario comunale Antonino Covani, responsabile all’epoca dei fatti del Servizio Elettorale del Comune di Reggio Calabria, sottoposto ad interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico.