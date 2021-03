Avis Comunale di Campo Calabro offre la sua sede per le vaccinazioni

Si è svolta Domenica 14 presso la Sede Avis Comunale di Campo Calabro l’assemblea annuale soci dell’Avis ,presieduta dal Presidente Fortunato Scopelliti e dal direttivo ,che quest’anno e coincisa con il rinnovo del direttivo. Durante i lavori,alla presenza del Presidente Provinciale Vanna Micalizzi dal Vice Presidente Diego Geria e dal Vice Presidente Vicario Antonino Posterino. E’ stato illustrato un resoconto delle attività svolte sul territorio per sensibilizzare il paese ad avvicinarsi alla donazione di sangue e delle raccolte effettuate durante il periodo di lockdown. IL 2020 è stato un anno molto difficile causato anche dalle restrizioni per la pandemia ma i donatori hanno risposto bene alla chiamata aumentando le sacche da 405 a 475. Infine la Presidente Provinciale Vanna Micalizzi si è complimentata con il direttivo Avis di Campo Calabro per l’impegno che i volontari hanno avuto durante il lockdwon, per la crescita della sede sia come donatori che come donazioni auspicando un 2021 ancora più prolifico coinvolgendo le altre associazioni presenti sul territorio. Infine il Presidente Scopelliti rende noto che Avis Campo Calabro metterà la propria sede sita in Via Sant’Angelo 9/F a disposizione del sistema sanitario per le vaccinazioni anti-covid.