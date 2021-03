Atam sbarca su Google Maps, attivo il «calcola percorso»

ATAM, sarà più semplice, arriva il “CALCOLA PERCORSO” per il trasporto pubblico nella nostra città.

Sul sito www.atam.rc. it cliccando sul calcola percorso si attiverà il servizio di travel planning, che permetterà di pianificare i propri spostamenti in città con i mezzi pubblici, a piedi o in auto. Da oggi spostarsi con i mezzi, sarà più semplice, arriva il “” per il trasporto pubblico nella nostra città.Sul sito www.atam.rc. it cliccando sulsi attiverà il servizio di travel planning, che permetterà di pianificare i propri spostamenti in città con i mezzi pubblici, a piedi o in auto.

L’azienda di trasporto, grazie alla collaborazione con Google, completa l’informazione al pubblico offrendo l’accesso a orari e percorsi e dettagli di tutte le linee ATAM, sempre aggiornate e corrette. Le informazioni, in italiano e inglese, sono consultabili da computer e dispositivi mobili, direttamente dall’homepage del sito ATAM, su App ATAM TRASPORTI E SOSTA ed ovviamente su Google Maps, selezionando la modalità di ricerca «trasporto pubblico», che consente il calcola percorso.

Basterà inserire il punto di partenza e quello d’arrivo per ottenere le indicazioni stradali. Con un semplice clic, effettuato il calcolo del tragitto, il sistema fornisce la distanza da percorrere a piedi per raggiungere la fermata del mezzo pubblico, il numero della linea da utilizzare, il nome della fermata cui scendere per giungere a destinazione oltre che gli eventuali interscambi con altri vettori.

Oltre all’indicazione della destinazione geografica, Google Transit offre la possibilità di ricercare un’attività commerciale (cinema, ristorante o semplice negozio) oppure un luogo d’interesse di città e provincia (turismo, cultura, sanità, pubblica utilità e trasporti) nel campo di ricerca, ottenendo le informazioni per raggiungere il luogo prescelto con i mezzi pubblici.

Questo è uno strumento utile, sia ai cittadini di Reggio Calabria, che ai turisti, i quali possono pianificare il proprio itinerario comodamente da casa e visitare virtualmente Reggio Calabria con Street View che consente di visualizzare immagini a livello stradale a 360 gradi.

Inoltre anche l’app ATAM Trasporti e Sosta è stata aggiornata in tal senso, con un vero e proprio “Calcola percorso” utile a tutti i nostri utenti che si spostano in città e che hanno scelto la comodità dell’app sfruttandone tutte le funzionalità.

«Il progetto del Calcola Percorso è un esempio importante di come la tecnologia può migliorare la vita di tutti i cittadini – ha spiegato Francesco Perrelli, Amministratore Unico di ATAM -. Il progetto segna un traguardo importante per la nostra azienda e per tutti gli utenti, cittadini e turisti, che da oggi possono orientarsi ancora più facilmente e comodamente attraverso la rete del trasporto pubblico».

«Un doveroso grazie a Google che con la sua tecnologia ha reso possibile l’introduzione di un servizio utile e innovativo per i cittadini e i turisti in visita nella nostra città – ha proseguito Perrelli -. E un grazie anche a tutto il personale di ATAM interessato al progetto che, con un lavoro di squadra scrupoloso e appassionato, ha fornito tutte le informazioni utili, indispensabili all’implementazione del nuovo servizio».