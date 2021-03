Asporto consentito per bar e ristoranti in zona rossa Calabria , per Spirlì è stata “un’incomprensione faziosa”

Sabato sera era arrivata l’ordinanza della Regione Calabria con cui si recepiva il provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza che venerdì aveva disposto la zona rossa regionale a partire dal 29 marzo.

Aveva fatto notizia (come si può leggere qui) il fatto che per le attività di ristorazione era citata unicamente la facoltà di operare con la consegna a domicilio. Contrariamente a quanto dispone il governo che consente la vendita anche per asporto.

Nino Spirlì ha scelto di intervenire in diretta Facebook domenica mattina, chiarendo quello che ha definito un “misunderstanding”.

“Un’incomprensione – ha evidenziato – che mi sembra assolutamente faziosa, soprattutto da parte di alcuni. L’asporto per i bar, i ristoranti, le pizzerie è assolutamente contemplato nel titolo quinto che è citato nell’ordinanza. Per cui non c’è alcun divieto per quanto riguarda l’asporto. Questo giusto per chiarire. Chiunque stia tentando di rimestare nel torbido può fare a meno”.

Di seguito il documento ufficiale con i riferimento al Capo V e la parte dell’ordinanza della Regione Calabria con sui si parla di “sola ristorazione a domicilio”.

Per fortuna di bar, ristoranti e pizzerie il presidente Nino Spirlì ha chiarito la confusione che poteva nascere in quanti non conoscessero nel dettaglio le misure presenti al Capo V del Dpcm del 2 marzo 2021.