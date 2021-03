Asporto bar, ristoranti in zona rossa, Spirlì fa marcia indietro. La Regione Calabria: “È consentito”

È durato mezza giornata il dubbio che proprietari di bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie hanno avuto a poche ore dall’entrata in vigore dell’ordinanza di zona rossa per la Calabria. L’asporto, fuori da ogni dubbio, è cosentito.

Tutto nasce dal provvedimento con cui, sabato sera, la Regione Calabria sabato sera recepiva la disposizione del Ministero della Salute con cui il territorio calabrese veniva posto nella massima fascia di rischio.

Come si può vedere nello screen di seguito, nell’ordinanza originale per le attività in questione veniva indicata la facoltà di operare “con la sola ristorazione a domicilio”. Non sarebbe stato, dunque, possibile ad esempio andare a comprare i dolci e o le pizze da portare a casa, ma solo riceverli a casa. Anche perché si parla di “sola” facoltà di delivery, termine che esclude altre soluzioni.

Spirlì nel corso di una diretta Facebook domenica mattina ha precisato come, in realtà, sia stato sempre consentito sulla base del fatto che nell’ordinanza era presente il riferimento al Capo V del Dpcm del 2 marzo 2021. In sostanza si è immaginato che i cittadini conoscessero nel dettaglio il provvedimento governativo richiamato nel documento ufficiale, al punto da avere la lucidità di sapere che quella locuzione “sola ristorazione a domicilio” fosse messa lì un po’ a caso . Sorge spontaneo chiedersi perchè sia stato specificato, se poi l’informazione si è rivelata solo sommaria è fuorviante.

A chiudere il discorso, per fortuna e dopo la diretta Facebook di Nino Spilì, è arrivata l’ordinanza ufficiale.

Di seguito il testo: