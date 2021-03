Armando Neri Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria: ” Interpreterò questo incarico con responsabilità, passione e determinazione”

Di seguito la nota diffusa da Armando Neri – Oggi sono stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal Sindaco Giuseppe Falcomatà. Lo ringrazio della fiducia. Lavorerò al suo fianco ed al fianco di tutti gli amministratori, per servire tutta l’area metropolitana e tutti i cittadini. Interpreterò questo incarico con responsabilità, passione e determinazione. Ma anche con la curiosità di chi sa che c’è sempre tanto da imparare. E con la consapevolezza che si può imparare solo ascoltando i territori, strada per strada, volto per volto.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà forte, orgogliosa, avrà autorevolezza nell’interlocuzione con la Regione, con il Governo e con l’Europa.

Una nuova sfida è iniziata, la percorreremo insieme, come sempre. Spalle larghe e allacciamo le scarpe, si parte!

Grazie della fiducia!