Accreditamento S. Anna Hospital, Irto (centrosinistra): “Ottima notizia per i calabresi”

“Il via libera all’accreditamento del ‘Sant’Anna Hospital’ è un’ottima notizia per i cittadini calabresi. Dopo mesi duri, difficili, e una battaglia che ha visto in prima linea i lavoratori della struttura e il sostegno dell’intera comunità regionale, finalmente è arrivato il decreto tanto atteso”. Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, Nicola Irto, che prosegue: “La nostra regione non poteva perdere questa realtà di eccellenza del settore della cardiochirurgia, nella quale la dedizione e la professionalità degli operatori hanno consentito di salvare tantissime vite umane e di evitare di accrescere ulteriormente i flussi di migrazione sanitaria verso le altre regioni. Il ‘Sant’Anna’ – dice ancora l’esponente del Partito Democratico – così come altre strutture presenti su tutto il territorio regionale e che meritano attenzione e tutela, è una di quelle realtà da cui ripartire per ricostruire le reti sanitarie regionali all’insegna di una virtuosa integrazione dell’offerta assicurata da pubblico e privato accreditato di qualità”.