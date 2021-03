Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria: gli appuntamenti per la ‘Settimana della Cultura’

Nell’ambito della rassegna della Settimana della Cultura e delle attività del Laboratorio dello Stretto, all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria oggi si parte con il seminario dal titolo “Arte nelle cinque dimensioni”, a cura del Prof. Marcello Francolini, con Sessione sulla pratica dell’arte, che proseguirà sabato 20 marzo 2021 con Sessione sulla teoria dell’arte, dalle ore 10:00 alle 17:00 (pausa pranzo 13:00-14:00).

Fulcro dell’appuntamento formativo, riportare al centro dell’Accademia le problematiche concrete dell’arte attuale e costruire un dialogo diretto con quegli artisti che operano nella scena artistica contemporanea, com’è il caso specifico di Gian Maria Tosatti, classe 1980.

Artista associato alla Galleria Lia Rumma, una tra le dieci più influenti al mondo. La sua è una poetica del site specific, installazioni per interi edifici e aree urbane che raccontano qualcosa a proposito della comunità a cui si radica. Nel 2015 la rivista internazionale ArtReview lo ha inserito nella lista dei 30 artisti più interessanti della sua generazione (Future Greats). Ma Tosatti è anche editorialista per il Corriere della Sera, per la rivista Opera Viva, oltre a scrivere saggi sull’arte e la politica. Quindi un artista plurimo con cui sarà necessario confrontarsi per comprendere non solo la sua poetica, ma anche lo Stato attuale dell’arte rispetto alle pratiche e alle teorie che lo alimentano.

Il Seminario sarà diviso in due giornate, la prima relativa alla pratica dell’arte e la seconda alla teoria dell’arte. Nella prima giornata Gian Maria approfondirà in diretta, il lavoro che attualmente sta ideando e costruendo a Istanbul (Turchia). L’Episodio di Istanbul – che arriva dopo gli episodi di Odessa, Catania, Riga e Cape Town – è il nuovo episodio del progetto intitolato Il mio cuore è vuoto come uno specchio, un’opera itinerante che indaga la crisi della democrazia e la conseguente scomparsa della civiltà occidentale, nata nell’Atene di Pericle.

Il corso sarà erogato in diretta sui canali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria (FB, Instagram, Youtube).

Deborah Correnti presenta: Metamorfosi: La natura si trasforma in trame pregiate.

La Prof.ssa Deborah Correnti nell’ambito della Settimana della Cultura dell’ ABA Reggio Calabria, ed all’interno di un progetto a più ampia visione di organizzazione regionale il “Laboratorio dello Stretto”, presenta : Metamorfosi: la natura si trasforma in trame pregiate.

Attraverso due percorsi guidati si tratteranno la storia, la coltura e la trasformazione di materie pregiate in tessuti di alta moda: il bisso chiamato anche seta di mare, la seta e la ginestra. Dalla nascita della materia prima attraverso fasi di trasformazione, tintura, filatura sino ad arrivare alla determinazione della trama stessa e la realizzazione del manufatto.

Il percorso che ha inizio nella settimana della cultura, avrà continuità nei mesi a seguire con workshop che prevedono la collaborazione con maestranze d’eccellenza. I materiali tessili saranno visionati in tutte le loro sfaccettature: appartenenza al territorio, trasformazione, creazione manufatti, design, marketing, vendita.

L’incontro a Cura della Prof.ssa Deborah Correnti docente di Design del Tessuto e Design dell’Accessorio nella giornata di oggi è così strutturato:

Ore 15,00

– Il Maestro Chiara Vigo esperta in “bisso o seta di mare”

Ore 17,00

– L’Architetto Benedetta Genovese e la “Filanda Coglindro”

– Prof. Pasquale Filippelli esperto in lavorazione di “seta e ginestra”.

Tutors allievi: Giada Rinaldi – Giorgia Taverna

Esperti di fama internazionale guideranno i percorsi.

Come accennato, lo spazio temporale sarà diviso in due parti.

Nella prima il Maestro Chiara Vigo tratterà il bisso in tutte le sue forme da quella antropologica, alla trasformazione sino al pregiato manufatto finito attraverso documentazioni video, dimostrazioni dirette e narrazione.

Nella seconda parte del percorso, l’Architetto Benedetta Genovese ed il Prof. Filippelli, illustreranno quale sarà il percorso che si terrà invece nei mesi a seguire, per la trasformazione del baco, alla sua lavorazione sino a divenire seta.

IL CORPO DELLA VOCE E LA CURA DEL CANTO CHE VIENE DAL BRASILE. Potenti davvero le voci riunite venerdi19 per il seminario gratuito on line dalle 17 alle 19 “VOCI di resistenza culturale in tempo di pandemia”, ideato dall’antropologa Patrizia Giancotti per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nell’ambito della Settimana della Cultura e delle attività del Laboratorio dello Stretto dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Sono quella della regista Emanuela Giordano che tanto ha lavorato sulla voce in teatro e ha presentato da poco il suo film già premiato “Il suono della voce”; quella calabro-universale, del poeta plurilingue Daniel Cundari, che porta in tutto il mondo l’arcaica modernità del “Repentismo Cutise”; quella di Katina Genero, che nei villaggi africani divenne Tubab, una danzatrice sulla via dei tamburi, facendosi prima messaggera in Italia di quei corpi sonanti; quella di Stefania Piccolo delle Officinae Efesti con il poetico progetto raccolto sul campo del primo lock down “Le vostre voci, la nostra storia”. Infine tutte le voci diventeranno quella di Shirley Krenak, che dal cuore del Brasile lancerà fino a noi il canto di cura e di resistenza del suo popolo. Per iscrizioni gratuite fino alle 16 e 30 http://www.accademiabelleartirc.it/infopoint/settimana-della-cultura-2021/