Vaccino, Asp Reggio Calabria: “A breve prenotazione con sistema di Poste Italiane”

“Abbiamo lavorato ad un sistema di prenotazioni attraverso il supporto dei medici di base, senza poter usufruire di una piattaforma come ad esempio quella di Poste italiane che molte regioni già utilizzano. Ci siamo attrezzati autonomamente per costruire un sistema, inevitabilmente più artigianale e all’inizio non c’è stato un perfetto ordine”.

Così alla Dire il componente della commissione straordinaria dell’Asp di Reggio Calabria Giovanni Meloni presente oggi al centro vaccino allestito al Consiglio regionale a Reggio Calabria. “Il sistema di Poste italiane verrà comunque adottato anche qui – ha aggiunto – quindi contiamo che la situazione migliorerà. Ma già da oggi è migliorata. Abbiamo apprestato tutte le misure che il luogo stesso ci consentiva di adottare, e sta funzionando. Calcolare quanti anziani avremmo avuto aprendo un centro di una certa qualità e caratteristiche, come quello a Reggio Calabria, non potevamo immaginarlo – ha concluso – avevamo ipotizzato che sarebbe stato molto attrattivo e lo è stato”.