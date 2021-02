Terzo romanzo dell’autrice reggina Venera Venticinque

Venera Venticinque, autrice e scrittrice reggina già nota, per aver scritto due manuali per il settore benessere/sanitario: “Manuale di Etica in Estetica” – “La figura dell’Estetista Socio Sanitaria” – di cui si occupa con la sua associazione “Wellness Health Academy”.

Ha riscosso un grande interesse da parte dei media/stampa locali e nazionali con i suoi primi due romanzi:

“Solitude e le Anime Perdute”- genere fantasy –

“Come Porpora nel Vento”- la Vita Celata di Iris Black – genere storico, basato su fatti realmente accaduti legati al terremoto del 1908 che sconvolse Reggio Calabria e Messina, con la narrazione della storia di una vita dopo quella tragedia, creata dalla fantasia dall’autrice.

Il 17 Dicembre 2020 ha annunciato l’uscita del suo terzo romanzo:

“Dimmi che Mi Ami _Ancora_” – genere thriller psicologico – basato su fatti realmente accaduti e fantasia dell’autrice, svoltisi tra la splendida e solare Calabria e le maestose montagne di Trento, riscuotendo forte interesse e consensi da parte dei suoi lettori e di chi si è avvicinato alla lettura dei suoi scritti.

A causa delle disposizioni in merito all’emergenza Covid-19, l’autrice farà una diretta in videochiamata con le persone che hanno acquistato il suo romanzo, che verranno omaggiate da una dedica firmata della stessa.

Il nuovo romanzo dell’autrice è in vendita in esclusiva su Amazon.it