Teatro e drammaturgia, continuano i workshop online di “Calabria dietro le quinte”

Grande partecipazione e interesse per i workshop online organizzati dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria Dietro Le Quinte APS” nell’ambito del progetto “New Theatre Training” sostenuto dal bando “Funder35 ­- l’impresa culturale che cresce”. I nuovi percorsi formativi online dell’associazione, dedicati alla cultura e allo spettacolo, hanno preso il via il 5 febbraio e proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di mantenere vivo il comparto culturale regionale e fornire interessanti opportunità formative per i giovani e i professionisti calabresi, in attesa di una ripresa sostanziale dell’attività di produzione e formazione dal vivo. In questo weekend si è svolto un workshop intensivo di drammaturgia teatrale tenuto dalla regista e sceneggiatrice Angelica Artemisia Pedatella. Il workshop è stato centrato sull’analisi delle tecniche drammaturgiche per scrivere un’opera di successo. Il lavoro è partito dall’osservazione dei capolavori teatrali di grandi autori da cui è stato possibile desumere delle indicazioni fondamentali di scrittura drammaturgica, affrontando il difficile tema delle “regole a teatro”. La necessità di attualizzare sempre il teatro è stato al centro dell’analisi e delle esemplificazioni offerte. La seconda parte del workshop ha avuto carattere laboratoriale, con l’analisi ed il confronto dei lavori presentati da tutti gli allievi del workshop, elaborati secondo le indicazioni di scrittura offerte dalla docente: come si scrive individua una trama di successo; come scrivere un monologo/dialogo efficace; come gestire il genere, il ritmo della storia, la dinamica dei personaggi; come osservare la realtà per trarne spunti interessanti; qual è il lavoro interiore che un buon drammaturgo deve fare su di sé per ottenere una buona scrittura. Un percorso intensivo che ha coinvolto 19 partecipanti provenienti da diverse regioni e province della Calabria, con diverse professionalità e ed esperienze nel campo dello spettacolo e in particolare del teatro. Nel prossimo fine settimana si concluderanno i workshop relativi alla scrittura di un progetto culturale e alla comunicazione di evento, tenuti dai docenti di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva e Ilenia Borgia, dall’euro-progettista della Cooperativa Cisme Francesca Ruggeri e dalla social media manager Katya Sapone.

Mentre, il 26 e 27 febbraio si svolgeranno le ultime lezioni del corso di regia teatrale e cinematografica, tenute dall’attore e docente di recitazione Antonio Gargiulo, interprete di diversi film, tra i più recenti “Ritorno al Crimine” di Massimiliano Bruno, e in numerose serie tv famose come : Gomorra – la serie, Un passo dal cielo, don Matteo, un medico in famiglia e i Cesaroni.

Per info e iscrizioni al modulo di regia teatrale e cinematografica si può consultare la pagina facebook Calabria dietro le quinte o inviare un’e-mail entro il 24 febbraio a: calabriadietrolequinte@gmail.com.