Taurianova – 43enne nascondeva pianta di marjuana presso la sua abitazione

A Taurianova, oltre 90 iCarabinieri scesi su strada,nel solo scorso fine settimana, che nell’ambito di servizi di controllo del territorio finalizzatialla prevenzione e repressione dei reati predatori, specie in materia di armi e stupefacentinonché voltia garantire il rispetto delle normeanti-covid19, hanno controllato 529 persone e 213 mezzi, nonchèeseguitodiverse perquisizioni e controlli di polizia a soggetti sottoposti a misure restrittive.

In tale contesto, a Cittanova e San Giorgio Morgeto, i militari dell’ Arma, hanno denunciato in stato di libertàun 43enne di Cittanova, per evasione, il quale,già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari,durante il controllo è stato trovato al di fuori della propria abitazione senza alcuna autorizzazione, eun 47enne di San Giorgio Morgeto, per abusivismo edilizio, in quantosorpreso mentre realizzava un manufatto edile presso la sua abitazione senza alcuna autorizzazione, e contestualmente sottoposto a sequestro.

A San Martino di Taurianova, invece, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare,i Carabinieri, hannorinvenuto nell’abitazione di un 43enne, una pianta di marijuana, di un’altezza di circa 13 cm oltre che ulteriori 3 grammi già sminuzzati.

L’uomo è stato, quindi,segnalato alla Prefettura di Reggio Calabria mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata per la successiva distruzione.

Infine, nel contesto di attività informativa e ricognitivafinalizzata all’irrogazione di misure di prevenzione a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, sempre a Taurianova, i Carabinieri, hanno notificato 2 avvisi orali e 3 fogli di via dai Comuni di San Giorgio Morgeto e di Molochio.

Nel complesso, sono state oltre 10 le misure notificate nell’ultimo mese dai Carabinieri di Taurianova,tra cui una sorveglianza speciale, tre “daspo urbani”, quattrofogli di via e due avvisi orali.