Strage vigili del fuoco, Corte d’Assise condanna a 30 anni i coniugi Vincenti

di Grazia Candido – La Corte d’Assise di Alessandria ha condannato a 30 anni i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco responsabili dell’esplosione, la notte tra il 4 e 5 novembre del 2019, di un cascinale a Quargnento, nella campagna alessandrina, costata la vita ai vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo.

Un pianto liberatorio seguito da lunghi abbracci, consola in parte, i parenti delle vittime in attesa da stamattina, della sentenza che non restituirà purtroppo i loro cari ma, almeno, potrà dare una tenue pace a quelle mamme, papà, fratelli e mogli che, da 15 mesi, hanno invocato con forza giustizia.

L’udienza si è aperta poco dopo le 9 del mattino ed è stata chiusa dopo che i difensori degli imputati e il procuratore hanno depositato memorie rinunciando alle repliche.

L’attesa è stata estenuante ma dopo ore di camera di consiglio, la Corte d’Assise, presieduta da Maria Teresa Guaschino, ha accolto la richiesta del pm Enrico Cieri condannando gli imputati a 30 anni di carcere (in aula solo Gianni Vincenti, reo confesso, la moglie Antonella Patrucco ha rinunciato a presentarsi).

Come per ogni udienza, fuori dal tribunale anche questa mattina i colleghi dei vigili del fuoco e una rappresentanza del sindaco Usb da sempre vicina alle famiglie delle tre vittime e orgogliosi di indossare quella divisa e portare avanti il lavoro tanto amato da Nino, Matteo e Marco.

Sono proprio i vigili del fuoco ad esporre lo striscione con su scritto: “Salviamo la vita agli altri, il resto conta poco! Ergastolo!” e due cartelli molto forti che rimarcano: “Possiamo difendere i cittadini se Stato e Magistratura non sono contro di noi” e “Puniteci ma se avete bisogno, chiamateci” attaccato su una cabina telefonica.

Frasi condivise non solo dalla comunità alessandrina ma da un Paese intero che, in questo anno, si è legato alle famiglie dei tre giovani vigili del fuoco prematuramente scomparsi consolidando ancor di più, quel forte legame con il Corpo.

Insieme a mamma Marina Ielo Candido, a papà Angelo e alla sorella Ilaria, rappresentati dai legali Fabio Federico e Sergio Mazzù, i parenti di Matteo e Marco ed è proprio la mamma di quest’ultimo, Anna Dapice, a commentare a caldo la sentenza: “Dopo tanta sofferenza, a questi ragazzi hanno dato la vita. Speriamo se li facciano tutti”.

La mamma di Nino che qualche ora prima scriveva “una madre che perde un figlio non rimane orfana di esso ma continua ad essere madre. E’ una strana legge di natura; una madre non dice mai: “mio figlio è morto” ma “è un angelo in cielo, è in cielo, è una stella perché una madre non si rassegna alla fine”, uscita dal tribunale, in lacrime rimarca: “Noi l’ergastolo lo abbiamo avuto”.

Vero, mamma Marina non potrà riavere indietro il suo bellissimo figlio, oramai la sua vita è stata segnata ma almeno conviverà con la certezza che i responsabili sconteranno il loro debito con la giustizia e che Nino, Matteo e Marco saranno nei cuori degli italiani per sempre e un bell’esempio di correttezza, lealtà e dedizione per le giovani generazioni.