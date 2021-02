Strage Quargnento, i legali Federico e Mazzù: “Sentenza esemplare, riconosciuto il valore e il sacrificio dei pompieri”

di Grazia Candido – La condanna a 30 anni di carcere inflitta dai giudici della Corte di Assise di Alessandria ai coniugi Vincenti, responsabili della strage di Quargnento dove persero la vita la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019, i giovani vigili del fuoco Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, registra sentimenti contrastanti. Da un lato ci sono i legali degli imputati convinti che “la Corte sarebbe stata influenzata dagli umori esterni”, dall’altro c’è la “soddisfazione” delle famiglie delle vittime che, finalmente, hanno avuto in parte la loro giustizia anche se un’intera Nazione non è assolutamente d’accordo con la sentenza perché, a dire di molti, i due coniugi “avrebbero meritato l’ergastolo”. Insieme agli avvocati Fabio Federico (legale per Ilaria e Angelo Candido) e Sergio Mazzù (legale di Maria Stella Ielo, mamma di Antonino) cerchiamo di approfondire la sentenza e il teorema accusatorio pienamente confermato dalla Corte d’Assise.

Siete soddisfatti o vi aspettavate un altro esito?

“La pena ha una funzione ben precisa che riguarda da un lato, l’aspetto del condannato, dall’altro, la comunità e chi, in questo caso la parte civile, vuole essere ristorato del proprio danno, danno che non è ristorabile economicamente perché quando si perde un familiare in circostanze come queste, i vigili del fuoco stavano svolgendo un servizio di aiuto per la comunità, per i proprietari di quelle cascine, la perdita subita è incolmabile. La pena in sé è una pena importante perché prevede il massimo previsto dalla reclusione, intendo reclusione temporanea, perché la pena dell’ergastolo è una pena di specie diversa che viene irrogata in determinate situazioni”.

La pena inflitta è quindi il frutto di un giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate agli imputati e la concessione delle attenuanti generiche.

“In questo caso, il comportamento processuale degli imputati e, in particolare dell’imputato Vincenti, è stato tale che, difficilmente, non poteva essere riconosciuto meritevole di attenuanti generiche perché si è giunti a questa pena proprio nell’equivalenza tra le contestate aggravanti e le attenuanti generiche. E’ una misura che è stata indicata dalla Procura di Alessandria e noi come parte civile non potevamo fare ovviamente una richiesta di pena anche se poi ci siamo spinti a chiedere una pena esemplare che, comunque, è stata raggiunta. Bisogna capire la misura e la gradazione delle pene previste su un meccanismo interpretativo del Codice penale e, in questo caso, una ipotesi nata come ipotesi colposa è un dato indubbio: gli imputati non volevano uccidere i soccorritori ma ne hanno accettato il rischio e il loro obiettivo principale era quello di frodare l’assicurazione. Questo obiettivo raggiungibile ad ogni costo è stato dimostrato durante il processo perché i responsabili nel momento in cui sono stati informati della presenza dei soccorritori e sapevano che sarebbe esplosa la seconda cascina dove avevano disposto le cinque bombole, dovevano prevedere che sarebbe accaduto un fatto più grave di quello voluto. Questo sconfinamento tra una responsabilità colposa scivolata verso il dolo è comunque una situazione che andava graduata sul piano dell’intensità del dolo. Trent’anni è una misura molto ampia e, in questo caso, è stato raggiunto l’obiettivo. La pena dà il segno della posizione di alcuni valori come quelli della solidarietà, della comunità, del rispetto degli altri, del dovere di protezione che ognuno ha. I proprietari della cascina avevano un dovere di protezione nei confronti dei soccorritori che stavano tutelando la loro proprietà eppure, hanno previsto di anteporre questo valore nei confronti della comunità e dei pubblici ufficiali in servizio, per i loro interessi egoistici e personali”.

I legali dei Vincenti hanno commentato la condanna puntando su un “clima non sereno che avrebbe influenzato la decisione dei giudici”. Cosa ne pensate?

“Non esiste un processo sereno perché sono coinvolte delle persone. A volte, il caso rimane chiuso in una famiglia e nei confronti della giustizia, qui si è allargato alla comunità ma ogni processo è il frutto di una emotività. Mi sorprende che la difesa non si sia resa conto che eravamo di fronte ad una Corte di Assise che ha una componente popolare e, in questi casi gravi, la misura della giustizia non è solo un fatto tecnico. E soprattutto, che abbia proposto degli argomenti che non hanno dimostrato, a mio avviso, che gli imputati avessero compreso la gravità del fatto. Abbiamo smontato il vizio parziale di mente del Vincenti, l’invocata incapacità sfociata in blocco emotivo e né da parte sua, né tramite i suoi avvocati, abbiamo avuto un segnale di comprensione o una vicinanza cosa che abbiamo ovviamente lamentato alla Corte. Nessuno è felice che le persone stiano in carcere perché c’è una solidarietà umana: la parte civile è stata molto più solidale di quanto lo sia stato l’imputato la cui figura è stata tracciata nell’intercettazione del figlio con la fidanzata dove descrive perfettamente chi era il padre. Un uomo che, con la moglie, pensava di realizzare ad ogni costo le sue malefatte e ottenere il risarcimento dell’assicurazione. Dire poi, che quello che è successo non è colpa sua ma eroismo dei pompieri completa una tragica vicenda nella quale si è espressa semplicemente la giustizia”.

Questa sentenza è anche un riconoscimento ai vigili del fuoco morti durante lo scoppio ma anche a tutto il Corpo nazionale etichettato durante il processo “imprudente”.

“Questo è un altro tentativo che si è infranto. Ritenere imprudente chi fa questo lavoro con coraggio e con un forte senso di solidarietà anche a costo della propria vita, gettandosi in mezzo alle fiamme per salvare il prossimo, fa capire che non è stata compresa la natura di questi uomini. E’ stata ferita ulteriormente l’immagine dei vigili del fuoco e crediamo che sia stata una delle cause che ha generato poi, una sentenza esemplare. Questa sentenza costituisce un tassello importante per questa specie di reato sul piano della giurisprudenza e ci auguriamo sia mantenuta anche in appello”.

La “battaglia” giudiziaria non è finita. Vi state preparando quindi all’appello?

“Sì, entro un anno dovrà essere celebrato il giudizio d’appello ed è prevedibile che per il 2022 ci sarà la sentenza di secondo grado. E’ supponibile anche un risvolto in Cassazione ma siamo sereni che sia consolidato questo principio giurisprudenziale del dolo eventuale. Dovremo ovviamente impegnarci molto per consolidare questa decisione”.

Un Paese intero in questi 15 mesi, si è stretto alle famiglie di Nino, Matteo e Marco ma anche a voi legali. Cosa vi sentite di dire a questa gente e, soprattutto, alle famiglie delle tre vittime che non potranno mai più riabbracciare i loro cari?

“Ciò che ci ha mosso è un duplice sentimento che appartiene alla nostra professione: la ricerca costante della giustizia e il legame alla nostra terra. Io da Roma e l’avvocato Mazzù da Reggio Calabria, abbiamo fatto lo stesso percorso di Antonino Candido quando partiva dalla sua città per andare a lavorare a 1.200 Km di distanza da casa. Questo spirito uguale di essere emigranti nella ricerca del lavoro, lontani dalle famiglie, dagli affetti, in un luogo sconosciuto, ti fa capire quanto valore c’era in quelle persone e nel nostro Antonino ma, soprattutto, ci ha trasmesso il dolore di una madre che ha iniziato a soffrire non quando è morto il figlio ma quando ha messo la divisa da pompiere. I vigili del fuoco usano la forza solo per proteggere ed aiutare le persone e mettono a rischio la loro vita ogni giorno. Sono eroi quotidiani e noi ci siamo immaginati una madre che sa tutto questo, abbiamo immaginato il patema d’animo costante e lo abbiamo vissuto con lei cercando di trasmetterlo alla Corte di Assise di Alessandria. Una Italia unita, da Nord a Sud, ha riconosciuto il sacrificio di tutti i pompieri e, in particolare, del nostro Antonino. Ha riconosciuto ai figli del Sud il loro sacrificio per la comunità e questo è un valore molto importante. I calabresi non sono solo manifestazione di negatività ma siamo positivi, coraggiosi, abbiamo una grande voglia di lavorare e chi ci conosce veramente, sa che c’è un’energia preziosa che viene riconosciuta oggi più che mai. Dobbiamo prendere coscienza di questa realtà, farla nostra, avere il coraggio di dire che si può fare. Ci vuole il nostro cuore per aiutare veramente la nostra città”.