Strage Quargnento, Falcomatà: “Sentenza rende giustizia alla memoria di Nino e dei suoi colleghi”

di Grazia Candido – “Gli assassini del nostro concittadino Nino Candido e dei suoi colleghi Vigili del fuoco Matteo Gastaldo e Marco Triches, uccisi nella strage di Quargnento sono stati condannati a trent’anni. Il Tribunale di Alessandria ha parlato di omicidio volontario plurimo con dolo eventuale. Nessuno potrà mai restituirci il nostro Nino, ma questa sentenza rende giustizia alla sua memoria. Un forte abbraccio a tutta la sua famiglia e ai tanti colleghi e amici che, da Reggio Calabria e da tutta Italia, hanno tanto sofferto in questi mesi”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commenta la sentenza della Corte d’Assise di Alessandria emessa ieri mattina e che ha condannato i coniugi Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco a trent’anni di reclusione per la morte dei vigili uccisi mentre stavano compiendo un intervento notturno, la sera tra il 4 e il 5 novembre del 2019. Una sentenza che “consola” in parte i parenti delle vittime e che restituisce dignità e giustizia ai tre uomini dello Stato travolti da quella terribile deflagrazione di bombole poste all’interno del cascinale proprio dai coniugi Vincenti per riscuotere il premio assicurativo stipulato solo pochi mesi prima.

“Ce l’abbiamo fatta, l’avevamo promesso ai nostri figli – afferma la mamma di Nino Candido, Marina Ielo -. Fare il vigile del fuoco era sempre stato il sogno di Antonio e ha dato la vita per questo, cadendo in quella trappola demoniaca. L’ho giurato sulla sua tomba che non mi sarei arresa finché non avesse avuto giustizia. L’omicida? Mi fa pena. In aula ho visto una persona sofferente, anche sentendolo parlare non mi è mai sembrato molto pentito. Non ci ha mai cercati. Che Dio lo perdoni”.