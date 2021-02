Stella ai Girasoli della Locride, i complimenti da Sant’Ilario dello Ionio

Una delle tappe del cammino che ha portato i Girasoli della Locride a vedersi assegnata una stella del firmamento, con l’iniziativa “To the moon and back” (fino alla luna e ritorno), si è svolta a Sant’Ilario dello Jonio, come in tanti altri paesi del comprensorio locrideo, nel settembre scorso, in un festoso percorso che ha attraversato il paese.

«Siamo felici per questo bellissimo traguardo raggiunto dai “Girasoli” e orgogliosi di fare parte in qualche modo di questo successo – dichiara il sindaco Giuseppe Monteleone a nome di tutta l’amministrazione comunale che, con entusiasmo, ha accolto il cammino Special Olympics con i suoi straordinari ragazzi –. Vogliamo complimentarci con loro ed esprimere tutto il nostro apprezzamento, per il suo impegno instancabile e ricco di sensibilità, alla presidente dell’associazione, Irma Circosta». La stella assegnata è quella con coordinate RA 11h17m24.63 +15°11’18.5” dec 11.41 mag, costellazione Leone, per sempre impressa nell’Online Star Register con il nome “Girasoli della Locride”. «È stato per noi un momento di particolare bellezza – continua il sindaco Monteleone – quindi ci auguriamo di ritrovare sul nostro territorio al più presto i Girasoli con la loro energia e le loro gioiose sfide che ci vedranno sempre partecipi e coinvolti, sempre al loro fianco».

I Girasoli hanno dato vita a una vera rivoluzione culturale, aggregando ragazzi, famiglie, insegnanti e tantissimi cittadini che li hanno affiancati nelle camminate inclusive verso l’assegnazione della stella. La presidente Circosta ha in più occasioni sottolineato «il valore di questa rivoluzione culturale e come la disabilità esprima sempre valore aggiunto, creatività, risorse inaspettate».