Spirlì ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola. “La Dad in attesa che si concretizzino interventi seri per la messa in sicurezza degli istituti”

Riceviamo e pubblichiamo – Ieri Il presidente f.f. della Calabria Nino Spirlì, in collegamento dalla cittadella ha incontrato, in videoconferenza, alcuni tra i rappresentati di dirigenti, docenti, genitori e studenti per discutere sulla delicata tematica legata alla riapertura delle scuole in pieno stato di emergenza.

“Seppur consapevoli” ribadiscono alcuni rappresentanti, “che l’istruzione sia un fondamentale diritto costituzionale, ispirato anche a principi di uguaglianza sociale”, in un evidente stato emergenziale proseguono: “si rende fondamentale una seria ponderazione delle scelte che vanno ad incidere sull’universo scolastico, in piena crisi emergenziale sanitaria, in una Regione come la Calabria, ove alla pandemia, vanno ad aggiungersi ulteriori criticità: disagi della medicina del territorio, evidenti affanni delle ASP, mancanza di personale medico, difficoltà nel tracciamento e monitoraggio dei contagi.”

Hanno partecipato all’incontro: Anna Rovito, Francesca Gradia, Giovanni Giordano, Antonio Iaconianni dirigente, Franca Maritato docente, Giovanna Riso docente, e altri rappresentanti di studenti, genitori e personale scolastico.

Un incontro improntato sull’ascolto democratico tra istituzioni e cittadini. Alcuni genitori ribadiscono lo stop agli “esperimenti” sulla scuola, pensati dal governo centrale.

Alcuni tra le rappresentanze hanno rivendicato in primis, il diritto alla salute e l’attuazione di misure concrete per rendere sicuri gli istituti scolastici. Stiamo assistendo al depauperamento dell’istruzione con l’altalena delle chiusure e delle riaperture, la scuola in quarantena a giorni alterni.

Mancanza di scelte opportune e concrete da parte di Roma, ha ingenerato situazioni di evidenti disagi sociali.

Buona parte delle famiglie, gran parte della comunità è vittima di linee guida, dettate dal governo centrale, scriteriate, una serie di discutibili e a tratti incomprensibili raccomandazioni: l’uso delle mascherine per personale scolastico e discenti, a volte anche per 6/7 ore di seguito, l’uso del gel igienizzante, percorsi “guidati”, distanziamento tra “le rime buccali”, finestre aperte per ricambio di aria e per qualcuno, ancora più sfortunato, i banchi a rotelle!

Emerge durante le quattro ore di riunione, un vero e proprio richiamo alla D.A.D. come, prudenziale, valido e temporaneo strumento per garantire il proseguimento dell’istruzione in attesa che si concretizzino interventi seri per la messa in sicurezza degli istituti.

I dirigenti e i docenti sottolineano l’importanza del diritto alla salute e all’istruzione che d’altronde è possibile garantire attraverso la didattica a distanza. “La scuola è vita” ribadisce il preside del liceo classico “B.Telesio”di Cosenza, ma in periodo di pandemia la garanzia del diritto alla salute deve rivestire un ruolo principale. Numerosi gli interventi anche di docenti, dirigenti e alunni che denunciano le criticità del mondo scolastico e descrivono le difficoltà quotidiane che sono costretti a fronteggiare in periodo di pandemia. Un’ occasione di incontro democratico, fondamentale, sorto con l’auspicio che dal confronto si determino le condizioni per concretizzare quelle misure adeguate, volte a rispondere all’attuale disagio, vissuto da migliaia di famiglie, docenti, dirigenti e alunni.” Rivendichiamo” – scrive in una nota, Anna Rovito rappresentate del gruppo genitori docenti “Scuole Sicure in DAD”- “una scuola in cui persone, cittadini normali, non debbano essere costretti a diventare eroi, ma essere, ciascuno, per il ruolo che riveste, semplicemente: Dirigente, alunno, docente, genitore”.

F.to Il portavoce del gruppo “Scuole sicure in Dad”