Si è conclusa la terza edizione del Lazzaro Film Fest

Grande successo, a Lazzaro, per la terza edizione del Lazzaro Film Fest, progettato ed organizzato da Santo Pennestrì ed il suo staff. Un’edizione, quella di quest’anno, molto diversa in quanto svolta in digital edition a causa del covid 19 , questo però non ha tolto assolutamente lo spirito del festival. Il Festival ha visto la porta digitale di questa edizione ospitare grandi personalità del cinema, della televisione e non solo, regalando, anche, momenti di riflessione su temi di profonda attualità, come le problematiche che si vivono in alcuni ambienti – discusse con il Santo Pennestrì in occasione della proiezione del film Ndrina, e con la presentazione del progetto Essere Liberi Lab. La mostra ha deciso di non nominare un vincitore ma bensì dare la possibilità a tutti i partecipanti emergenti di pubblicare la propria opera sul portale gratuitamente.