Sequestrata discarica abusiva a San Ferdinando

Una discarica abusiva è stata sequestrata a San Ferdinando dai carabinieri che hanno anche denunciato il proprietario, un 6oenne del luogo. Nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari, in una strada in prossimità del lungomare e del centro cittadino, hanno notato un deposito incontrollato di rifiuti.

Da una verifica più approfondita, i carabinieri hanno constatato la presenza di molti elettrodomestici ingombranti accatastati, considerati rifiuti speciali. Per il loro smaltimento è prevista un’apposita procedura in accordo con l’Amministrazione comunale.

Una volta scoperta la discarica abusiva, i carabinieri hanno subito dopo sequestrato l’area, affidandone la custodia giudiziale al proprietario del sito, poi denunciato in stato di libertà. (ANSA).