Salvaguardare la continuità del programma di trapianto di rene in Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – Lo scorso martedì durante una trasmissione su una rete televisiva locale si è parlato di trapianti e il coordinatore regionale del centro regionale trapianti ha indicato i risultati raggiunti e le difficoltà che ancora non si riescono a superare nel reperire donatori e che si sono acuite con l’emergenza Covid. Nella sua relazione è stato prodigo di ringraziamenti all’attuale direzione strategica del GOM per l’interesse che dimostra sull’argomento, asserendo tra l’altro che vi sono chirurghi già formati ed esperti sul trapianto di rene sia da donatore cadavere sia da donatore vivente che possono svolgere nel migliore dei modi tale attività. E’ legittimo e opportuno comunicare in modo positivo ed ottimistico per infondere fiducia nei cittadini ed esortarli a fare la scelta giusta di essere donatori ma credo sia altrettanto corretto ed eticamente onesto non omettere delle informazioni essenziali sia dal punto di vista medico che sotto l’aspetto etico politico e sociale. Il fatto è che la commissaria Iole Fantozzi si è insediata al GOM, in un momento di grande difficoltà determinato dall’inizio della pandemia, tanto che il parlamento italiano, constatando l’insufficienza di personale sanitario, approvò la legge n.8 del 28 febbraio 2020, nel cui articolo 5-bis, si elevano, in via transitoria, i limiti di età massima per il collocamento in pensione dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il commissario Fantozzi decide in controtendenza con altre aziende sanitarie calabresi e italiane di non raccogliere l’indicazione del legislatore e di depauperare le risorse sanitarie del GOM negando la proroga ai direttori di Unità Operative Complesse, dottori Topa, Laganà, Mannino, Cozzupoli, professionisti di riconosciuto valore con una forte attrazione su territorio regionale e nazionale, senza alcun valido motivo se non un supposto, poco chiaro e mai avvenuto rinnovamento.

Proprio questa sua decisione, che qualcuno ha pensato possa essere stata dettata da motivi extraprofessionali, di mettere alla porta il dottore Cozzupoli ha creato un grave vulnus al programma di trapianto renale in Calabria perché, come egli stesso ha scritto a suo tempo a tutti gli organi di governo della sanità locali, regionali e nazionali e alle associazioni di volontariato per la difesa dei diritti degli ammalati, al contrario di quanto asserito in trasmissione, oggi, non vi è nessun chirurgo in Calabria dell’attuale équipe regionale che ha mai eseguito interventi chirurgici, come primo operatore, di trapianto renale da donatore vivente, né ha esperienza diretta e documentata sui trattamenti pre e post operatori. Solo il dott. Edoardo Sgrò ha esperienza e formazione adeguata per eseguire il trapianto da donatore Cadavere al GOM di Reggio Calabria. Prima che la Commissaria Fantozzi prendesse la sua decisione il dott. Cozzupoli aveva inviato una lettera a lei e al Coordinatore Regionale dott. Mancini comunicando che nei mesi di proroga avrebbe potuto intensificare la formazione sul trapianto renale da donatore vivente degli unici due chirurghi in possesso del necessario background professionale e tecnico i dottori Sgrò del GOM di RC e Vaccarisi dell’Annunziata di CS. La risposta è stata una lettera nella quale il coordinatore regionale su indicazione del coordinatore nazionale asseriva che burocraticamente (DM 116/2010) l’autorizzazione anche per il trapianto da donatore vivente, un tempo nominativa, è concessa ai centri autorizzati all’attività di trapianto da cadavere, eludendo evidenti aspetti clinico-assistenziali ed etici e contravvenendo all’art.16 comma 1 della legge 1° aprile 1999, n.91 che individua i criteri di idoneità ad effettuare i trapianti d’organo e all’accordo in Conferenza Stato Regioni del 25 Aprile 2004, che richiede espressamente che “ Equipes mediche, responsabili dell’attività di trapianto, devono possedere competenza attestata da specifica documentazione di servizio, dall’elenco dei trapianti dei quali si è avuta la responsabilità terapeutica, da documentato curriculum comprendente la personale casistica di ciascuno dei componenti”. D’altronde le norme sul consenso informato prevedono in modo tassativo che il paziente venga informato anche sui volumi di attività del singolo professionista e credo che nessuno di noi si sottoporrebbe ad uno specifico intervento chirurgico eseguito da chi non è mai fatto uno, per quanto bravissimo in tutte le altre attività. Ristabilire la verità nell’interesse della comunità non è una ripicca o ancor meno una mancanza di stima nei confronti dei chirurghi ma la voglia di tutelare la salute dei pazienti e salvaguardare la continuità del programma di trapianto di rene in Calabria che sarebbe certamente compromesso da infortuni sanitari. La speranza è che una corretta e libera informazione possa rivelare scelte irresponsabili di una direzione strategica poco competente sull’argomento e la totale assenza e il disinteresse della classe politica per altro perfettamente informata degli avvenimenti ma evidentemente obbligata a mantenere equilibri di potere.

Domenico Grillone