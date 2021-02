Reggio Calabria – Workshop online gratuiti per la cultura e il teatro

Proseguono le iniziative formative in modalità online organizzate dall’Associazione Culturale arte e spettacolo “Calabria Dietro Le Quinte” nell’ambito del progetto “New Theatre Training” sostenuto dal bando “Funder35 ­- l’impresa culturale che cresce” e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

Per rispondere alle esigenze del settore culturale, gravemente colpito dalla pandemia covid19 e nell’ottica di una prossima ripartenza, il team dell’associazione ha ideato dei workshop specifici rivolti ad associazioni, enti pubblici e privati, professionisti e giovani che vogliano cimentarsi in attività teoriche e pratiche per acquisire nuove competenze in ambito culturale e artistico. Il primo workshop dal titolo “Come scrivere un progetto culturale” si svolgerà il 5 e 20 febbraio dalle ore 15 alle 19, con due appuntamenti nei quali verranno affrontati gli elementi fondamentali per la scrittura e l’ideazione di progetti culturali per il fundraising e per rispondere ai numerosi bandi pubblici e privati finalizzati a sostenere le attività culturali del terzo settore. Il secondo workshop denominato “Comunicare un evento culturale” si terrà il 6 e 19 febbraio dalle ore 15 alle 19. Gli incontri prevedono un’analisi teorica delle principali potenzialità della comunicazione digitale, ed in particolare dei social-network, strumenti fondamentali per una promozione efficace e immediata degli eventi culturali; il percorso si completerà con la redazione di un piano di comunicazione relativo ad alcuni esempi progettuali di natura artistica e culturale. I due workshop saranno tenuti dai professionisti di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva e Ilenia Borgia, dall’euro-progettista della Cooperativa Cisme Francesca Ruggeri e dalla social media manager Katya Sapone. Le iniziative di “New Theatre Training” prevedono anche un workshop intensivo di drammaturgia teatrale dal titolo “Dall’intenzione alla scrittura” rivolto ad attori, sceneggiatori e scrittori interessati a sviluppare le proprie capacità d’invenzione e scrittura teatrale attraverso esercizi di visione, recitazione, lettura e analisi di opere di Brecht, Pirandello e Shakespeare. L’obiettivo pratico del workshop, tenuto dall’attrice Angelica Artemisia Pedatella, consisterà nella scrittura di una scena o di un breve monologo. Il laboratorio si svolgerà in due appuntamenti il 13 e 14 febbraio dalle 16 alle 19.

Sarà possibile iscriversi gratuitamente ai singoli percorsi fino ad esaurimento posti, inviando un’e-mail entro il 4 febbraio a: calabriadietrolequinte@gmail.com.