Reggio Calabria – Vaccino anti Covid19, medici preoccupati: “Molti di noi ancora esclusi”

di Grazia Candido – “Sono 20 giorni che aspetto la somministrazione del vaccino anti-Covid-19 e nonostante sia un operatore sanitario a stretto contatto con i pazienti, l’azienda non risponde alla mia richiesta”.

E’ molto preoccupata la dottoressa C.B dell’Asp 5 di Reggio Calabria e come lei, tanti altri medici dell’azienda sanitaria soggetti a particolari allergie e immunologie varie in attesa della prima inoculazione del vaccino. Storie che si intrecciano mentre viene pomposamente annunciata la seconda fase del piano vaccinale e sono proprio questi medici che sollecitano i vertici aziendali a fare anche loro la prima dose.

“Tre settimane fa, ho chiamato l’azienda sanitaria per comunicare che sono un soggetto allergico e mi hanno rassicurato dicendomi che sarei stata ricontattata a breve – afferma la dottoressa C.B. -. Le vaccinazioni per gli operatori sanitari dell’Asp sono arrivate quasi all’80% ma io come tanti altri colleghi allergici o con problematiche immunologiche, siamo ancora in attesa della prima infusione. A causa della nostra condizione di salute, l’inoculazione del vaccino deve essere fatta in un ambiente protetto ed essendo dipendenti dell’azienda sanitaria provinciale, gli Spock che afferiscono all’Asp 5 sono Melito, Locri e Polistena e solo qui vi è il reparto di rianimazione. I vaccini ci sono perché non ce li fanno fare?”

Una domanda lecita alla quale chi di competenza dovrebbe rispondere e anche subito visto che i medici dell’azienda sanitaria sono quotidianamente a stretto contatto con tantissimi ammalati.

“Sono molto preoccupata per i miei pazienti e per la mia famiglia che devo tutelare e spero sinceramente che questa situazione si risolva al più presto – continua la dottoressa dell’Asp 5 -. Ho sollecitato più volte il capo dipartimento delle vaccinazioni dell’azienda sanitaria provinciale e ho contattato anche il direttore UOC Ricerca dell’Eccellenza e della Qualità del Gom ed entrambi, mi hanno detto di essere in attesa di un protocollo fra Asp e ospedale Riuniti. Ad oggi, io continuo ad aspettare la mia dose di vaccino. In struttura, nelle prossime settimane, saranno effettuati i test sierologici e ci sarà una affluenza notevole di persone e questo potrebbe essere per me come per tanti altri colleghi non sottoposti al vaccino, un serio rischio per la nostra incolumità. Anche noi dobbiamo rientrare nell’obiettivo nazionale di immunizzare il personale medico e spero che questa denuncia possa spronare chi ne ha il compito a dimostrare ancora una volta, prova di serietà e senso di responsabilità”.