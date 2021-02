Reggio Calabria – Riapre il Museo archeologico nazionale, Melacrino: “Domani sarà una grande festa”

di Grazia Candido – Riapre al pubblico domani mattina il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza pandemica. Tanta è l’euforia ma anche l’attenzione, la cura e il rispetto delle normative da parte del direttore Carmelo Melacrino che, insieme al personale dell’istituto museale, “sono pronti ad applicare rigorosamente tutte le necessarie prescrizioni sanitarie”.

“Domani sarà una grande festa, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria riaprirà alle 10 del mattino i suoi spazi espositivi al pubblico – esordisce il direttore del museo Carmelo Melacrino -. Di nuovo, tornerà ad essere un luogo vitale della cultura del territorio e tornerà tutta la comunità in particolare i reggini che potranno godere delle magnifiche collezioni di Palazzo Piacentini e, ovviamente, i nostri capolavori, i Bronzi di Riace e i Bronzi di Porticello. La riapertura degli istituti museali è un segnale perchè la cultura cura sia l’animo di ciascuno di noi fortemente provato da questa pandemia, ma cura anche nella visione di un futuro più ordinario, una quotidinità che sempre più continuiamo ad apprezzare. Tornare a vivere gli spazi del museo, ritrovare le radici nella storia delle collezioni qui esposte sarà un momento importante per tutti. Non vorrei paragonarla alla grande festa del 30 aprile del 2016 quando il Museo archeologico riaprì per la prima volta al pubblico ma, sicuramente, quello di domani è un altro momento simbolico che ricorderemo per sempre”.

Nell’anticipare i progetti in cantiere (una grande mostra in programma in Primavera e il restauro da mercoledì della “Testa del filosofo“, opera in bronzo rinvenuta nel relitto di Porticello, scoperto nel 1969 nelle acque settentrionali dello Stretto di Messina), il numero uno del museo ci tiene a precisare l’importanza di “rispettare tutte le disposizioni di sicurezza per evitare assembramenti”.

“La sicurezza è essenziale pertanto, saranno applicati tutti i criteri imposti: i visitatori passeranno attraverso il termoscanner, gli ingressi saranno contingentati a gruppi di dieci persone ogni 15 minuti e si potrà accedere al museo gratuitamente per tutto il mese di Febbraio – aggiunge Melacrino -. Questo vuole essere un omaggio del Museo archeologico di Reggio Calabria per la ripresa anche economica del territorio locale e di tutto lo Stretto. I giorni di apertura saranno quelli disposti dal Governo, da lunedì a venerdì (dalle ore 9 alle 20 con ultima possibilità di accesso alle 19,30) mentre sabato e domenica il museo resterà chiuso. Non resta che venire a riscoprire la vostra storia, le vostre origini ed ammirare i tanti reperti e tesori della Calabria antica”.