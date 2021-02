Reggio Calabria – Quaresima digitale, oggi la catechesi del vescovo coi giovani del progetto Policoro

Proseguono le catechesi online di monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria – Bova. Dopo aver incontrato, nel corso del primo appuntamento digitale, i rappresentanti della Pastorale familiare diocesana, monsignor Morosini questa sera, 24 febbraio, a partire dalle 21 dialogherà con l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e al Progetto Policoro.

Ricordiamo che tutti i mercoledì di Quaresima, l’arcivescovo sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’arcidiocesi ( https://www.facebook.com/reggiobova/videos ). Un modo innovativo di intrecciare catechesi e strumenti digitali: in particolare, Morosini inviterà una rappresentanza dei fedeli diocesani all’interno di “stanze digitali” (Facebook Rooms). Questi spazi, come detto, saranno animate da varie realtà pastorali diocesane.