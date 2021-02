Reggio Calabria – “No alla violenza sulle donne e femminicidio”: webinar di Helios Magazine

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E E FEMMINICIdIO –

“Una donna uccisa ogni 3 giorni, spesso, accompagnata dell’uccisione dei figli e dal suicidio dell’assassino. Le Istituzioni mute e inattive su questa strage. Nell’ultimo anno aumento dell’80% dei casi. Pino Rotta”

WEBINAR di Helios Magazine

(per iscriversi gratis inviare richiesta entro giovedì 25 ore 17.00 a heliosmag@hormail.com o su questo canale messenger) (webinar sarà condiviso su youtube sia in italiano che in inglese)—

Webinar via Zoom con la partecipazione di:

– Dott Pino Rotta, Sociologo della comunicazione, Direttore di Helios Magazine

– Prof.ssa Eva Gerace, Psicoanalista, Fondatrice del Circolo psicoanalitico dei Caraibi, Docente e responsabile IPP sede di Messina

– Dott.ssa Maria Laura Falduto, Psicoterapeuta e Gruppoanalista, Docente e vice responsabile IPP sede di Messina, Centro di medicina solidale ACE

– Prof. Ivan Formica, Psicoterapeuta e Gruppoanalista, Docente e Direttore scientifico IPP sede di Messina

– Giancarlo Calciolari, Scrittore di formazione psicoanalitica.

Modera: Dott. Riccardo Cristiano, Presidente LiberiTv, scrittore.

Il Link di collegamento via Zoom verrà inserito il 26 febbraio alle ore 17.00