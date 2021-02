Reggio Calabria – Mamma Marina: “Quanto vale la vita di un vigile del fuoco?”. Lunedì la sentenza

di Grazia Candido – L’amore di una mamma per il proprio figlio non è a porzioni, è totale e quando si ama lo si fa sino all’estremo.

In questi 15 mesi, abbiamo condiviso il dolore di Marina Ielo Candido, mamma del giovane vigile del fuoco Antonino morto a Quargnento insieme ai suoi colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo la notte tra il 4 e il 5 Novembre del 2019.

Un evento che ha segnato un Paese e che ha provato a stare vicino alle famiglie delle tre vittime brutalmente uccise in servizio durante lo scoppio di una cascina.

Mamma Marina ci ha aperto il suo cuore, ci ha raccontato e fatto conoscere suo figlio Antonino, ha invocato e continua a farlo giustizia per tre giovani figli, mariti e padri di famiglia che hanno perso la vita mentre stavano svolgendo quel lavoro che amavano ardentemente. Ma in ogni sua parola, traspare il dolore che si mescola all’amore di una dolce mamma che non può accettare questa perdita, non può accettare di non rivedere più il suo bambino perché decidere di mettere al mondo un figlio è una scelta radicale, è decidere di avere per sempre il proprio cuore che cammina per il mondo fuori dal proprio corpo.

“Sono passati 15 mesi. Arriva sempre puntuale quel 5 che ci riporta a quella maledetta notte, che riapre, sempre più, una ferita che mai si potrà rimarginare – scrive mamma Marina -. Passa il tempo, ma non svanisce il ricordo, né tanto meno attenua il dolore. A volte non riesco a credere che tu non ci sia più: ti penso lontano da casa per lavoro ed aspetto che tu ritorni. Ma poi ti chiamo, mi manchi, voglio sentire la tua voce ma tu non mi rispondi. Ed ecco, ritorno alla triste realtà. Il dolore per la tua assenza mi devasta l’anima, mi trafigge il cuore. È disumano – continua la mamma di Nino -. E poi mi chiedo come può una mente umana pensare di provocare un simile dolore? Non sono forse anch’essi genitori? Che fine ha fatto il loro cuore, il loro sentimento? E tutto questo poi per denaro? Maledetto dio denaro! Questo non è più il mondo degli uomini. È un mondo materialistico che allontana dai valori, dai sentimenti, dalla fratellanza, dal rispetto, dall’amore verso gli altri.

Oggi mi pongo la stessa tua domanda, cuore mio: quanto vale la vita di un vigile del fuoco? Per qualcuno nulla, per altri tanto, per me tutto. Vero che avete lavorato in silenzio, ma siete andati via invece, facendo più rumore dello stesso scoppio che vi ha strappati dalle nostre vite – conclude Marina -. Fra tre giorni arriverà la sentenza finale. Prego affinché ritorni la quiete e la Giustizia vi doni la meritata pace”.

Una pace che merita anche questa dolce mamma e che le sarà data solo da chi giudicherà i responsabili di tale dolore lunedì, giorno in cui sarà emessa la sentenza. Solo così Marina forse, troverà la serenità a cui anela, la pace interiore, la capacità di affrontare questa terribile tempesta della vita.