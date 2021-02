Reggio Calabria – Lunedì 15 febbraio si riunisce il Consiglio Metropolitano

E’ stato convocato in sessione straordinaria per il prossimo venerdì 15 febbraio 2021, il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. L’assemblea di Palazzo “Alvaro”, che si è rinnovata in seguito alla tornata elettorale dello scorso 24 gennaio, si riunirà con inizio alle ore 16.00 (in seconda convocazione alle ore 17.00) per discutere l’ordine del giorno riguardante l’esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri metropolitani proclamati eletti e la relativa procedura di convalida. La seduta si svolgerà in presenza, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di distanziamento interpersonale.