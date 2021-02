Reggio Calabria – I calendari della raccolta differenziata per il mese di marzo

Si avvisa la cittadinanza che sono stati pubblicati i calendari di raccolta differenziata porta a porta, relativi al mese di Marzo 2021, per le utenze domestiche ubicate sul territorio comunale.

Si ricorda che dallo scorso mese di Febbraio, i calendariprevedono variazioni nellaRACCOLTA DEL VETROintutte le tre Aree. Infatti, così comeesplicitatonella legenda in essipresente, nei giorni in cui è prevista la raccolta del vetro, nellacorrispondente zona indicata sul calendario, non èpiù svolta la contestuale raccolta del rifiuto organico .Un’altra importante novità consiste nella variazione della RACCOLTA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATOper l’Area 1, che vienesvolta il lunedì notte . Al contempo,per l’Area 1 la RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE è passata da lunedì notte a mercoledì notte . Inoltre, per le zone dell’AREA 1 il ritiro supplementare di raccolta per pannolini e pannoloni, verrà effettuato il GIOVEDÌ, (oltre al lunedì previsto da calendario). Servizio su richiesta tramite l’e-mail: igiene.reggio@avrgroup.it. SI RICORDA CHE È VIETATO USARE I SACCHI NERI.

I calendari contengono anche le disposizioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità sul nuovo coronavirus. SI PRECISA, infatti, CHE CHI NON È RISULTATO POSITIVO DEVE CONTINUARE A DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI. SOLO CHI È POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA, NON DEVE DIFFERENZIARE PIÙ I RIFIUTI.Al riguardo, tali soggetti devono utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta INDIFFERENZIATA , indossando guanti monouso e chiudendo bene i sacchetti. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito dopo è necessario lavarsi le mani.

I calendariaggiornati saranno altresì pubblicati sulla pagina facebook del servizio DifferenziAMOla Reggio Calabria, sul sito istituzionale della Città di Reggio Calabria: http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html e sull’app mobile dedicata al servizio “DifferenziAPP” (disponibile per smartphone e tablet – iOS e Android).

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.