Reggio Calabria – Gom smentisce Cozzupoli su tutta la linea

Riceviamo e pubblichiamo – Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul quotidiano on line Strill e sulla Gazzetta del Sud un articolo a firma del Dr. Pietro Cozzupoli, già direttore dell’UOC Urologia in quiescenza dall’Agosto 2020, che denunciava la proroga del trattenimento in servizio a lui negata dettata, a suo dire, da presunti motivi extraprofessionali. Tale mancata proroga avrebbe causato un danno all’attività di trapianto renale in Calabria perché – sempre a detta del dr. Cozzupoli – nessun altro chirurgo sarebbe in grado di effettuare i trapianti.

E’ il caso di precisare che, per come ben noto a tutti, con DCA n. 262 del 14 DIC 2018 recante “Istituzione Programma Regionale per trapianto di rene” sono stati individuati numerosi professionisti,alcuni dei quali già formati ed altri ancora in formazione, in grado di svolgere il trapianto di rene nelle strutture abilitate al trapianto di Cosenza e Reggio Calabria. Nel suddetto decreto tra i professionisti già formati compare,oltre al nome del Dr. Sgrò, anche quello del Dr. Salvatore Maria Costarella Direttore dell’UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza di questo GOM.

Per quanto riguarda poi l’attività di trapianto da donatore vivente, in base al DM 116/2010 l’autorizzazione è concessa ai centri già autorizzati allo svolgimento dell’attività di trapianto da donatore cadavere che abbiano raggiunto in termini di attività e qualità i parametri richiesti. Si precisa che l’Accordo di Conferenza Stato Regioni di Aprile 2004 cui il Dr. Cozzupoli fa riferimento nella Sua nota è stato revisionato e sostituito dall’Accordo di Conferenza Stato Regioni n. 16 del 24 Gennaio 2018 e pertanto i procedimenti di autorizzazione alle attività di trapianto, sia da donatore cadavere che da donatore vivente, sono legati ai programmi/strutture di trapianto, per come decretato dal Commissario ad acta (con DCA n. 262 del 14 Dicembre 2018) e non più alle singole equipe.

Relativamente alla formazione degli operatori si precisa che sia il Dr. Costarella che il Dr. Sgrò hanno recentemente partecipato ad un corso pratico di perfezionamento presso il Blocco Operatorio del Centro Trapianti di rene dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Padova dedicato al prelievo di reni da donatore vivente con tecnica laparoscopica/robotica di ultima generazione per migliorare le tecniche chirurgiche fino a quel momento utilizzate ed aumentare le possibilità di effettuare trapianti da donatore vivente. Questa nuova metodica comporterà migliori risultati e consentirà ai pazienti di affidarsi molto più facilmente ai professionisti di un ospedale dove vengono praticate tecniche moderne e poco invasive.

Per ciò che concerne la lamentata “mancata proroga” il dr. Cozzupoli sa benissimo che l’Amministrazione del GOM, proprio al fine di evitare comportamenti discrezionali e possibili favoritismi, ha deliberato un regolamento applicativo della norma di legge in base al quale il dr. Cozzupoli e gli altri professionisti dallo stesso citati non risultavano essere in possesso dei requisiti per fruire della proroga del trattenimento in servizio.

Non esiste, pertanto, alcun motivo di “natura extraprofessionale”, come affermato in modo poco consono da parte di un professionista serio quale il dr. Cozzupoli, nell’azione dell’Amministrazione ma soltanto il pedissequo rispetto delle norme. Se lagnanze il dr. Cozzupoli vuole esprimere lo deve fare nei confronti dell’inesorabilità del trascorrere del tempo che passa per tutti in modo uguale.

Ristabilite le verità, documentabili per tabulas, la Direzione del GOM comunica di avere dato mandato al proprio Ufficio legale di valutare, sotto il profilo penale e civile, i contenuti della nota a firma del dr. Cozzupoli in quanto sono rilevabili oltre che evidenti inesattezze – per come già dimostrato – lesive del buon nome dell’Amministrazione anche affermazioni tali da suscitare nell’opinione pubblica sentimenti di sfiducia verso la struttura ospedaliera attraverso allarmi basati sulle citate inesattezze.

Il Commissario Straordinario

Ing. Iole Fantozzi