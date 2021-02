Reggio Calabria – È online il nuovo sito web della Parrocchia del Soccorso

È online parrocchiasoccorsorc.it, il nuovo sito web della parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso di Reggio Calabria, accessibile da qualsiasi piattaforma (pc, smartphone e tablet).

Il portale, profondamente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica, è di facile consultazione, grazie al menu laterale che consente di navigare rapidamente tra le sezioni presenti.

Oltre a news, aggiornamenti ed informazioni relative a tutte le numerose attività parrocchiali, ampio spazio è dedicato alla lunga storia della Parrocchia, la cui fondazione risale al lontano 1631. Il prezioso lavoro di digitalizzazione del periodico Insieme ha consentito inoltre di recuperare testimonianze di vita parrocchiale dal 1975 ad oggi.

La Parrocchia, guidata dal parroco don Gaetano Galatti, si dota di un nuovo strumento, offrendo a tutta la comunità un’ulteriore piattaforma per conoscere, rimanere aggiornati ed interagire, anche digitalmente. Infine, grazie al servizio di streaming, mediante il canale Youtube, sarà possibile seguire in diretta i principali eventi per tutti coloro che non potranno partecipare in presenza.