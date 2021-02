Reggio Calabria – Degrado a piazza Gianluca Canonico, Federico: “Papà Pietro ferito ancora una volta”

di Grazia Candido – “Ho deciso di raccontare la storia di Gianluca per tenere alta la memoria di questo eterno bambino e dar forza ad un papà che è stato privato di poter veder crescere suo figlio. Le istituzioni per dimostrare la loro vicinanza alla famiglia hanno dedicato alcuni luoghi. Oggi, la piazza Gianluca Canonico di via Aspromonte a Reggio Calabria è desolata ed abbandonata. Regna incuria e degrado e le piccole giostrine per i bambini sono state distrutte. Papà Pietro è stato ferito ancora una volta”.

Così il docente di discipline artistiche e fumettista Antonio Federico spiega il suo ritratto che porta indietro nel tempo, a quel lontano 3 luglio 1985, quando per una stupida discussione tra ragazzi, fu ucciso da un proiettile vagante un piccolo innocente fuori casa sua mentre stava giocando.

Erano anni difficili quelli, in città aleggiava un clima di violenza ma Gianluca non aveva alcuna colpa, lui avrebbe voluto continuare a calciare quella palla nel cortile davanti casa, diventare grande, crescere insieme alla sua mamma e al suo papà, realizzare i suoi sogni.

Il ricordo del piccolo Gianluca nel tempo non si è spento, anzi ha lasciato il segno in una comunità che ha provato a consolare il dolore di due genitori devastati da una tragedia che poteva essere evitata. Sotto il soffio del dolore, si sviluppano le anime ed è proprio l’anima di papà Pietro che ha colpito l’artista Federico abile ancora una volta, a mettere nero su bianco, i sentimenti di un genitore che convive oramai da anni, con una sofferenza così grande che gli ha strappato l’unico figlio ma non le lacrime.

“Gianluca aveva solo 10 anni e stava giocando con la sua Bmx nuova nel cortile di casa. Amava correre veloce con la sua bici, giocare con i robot e gli piacevano tanto gli aerei. Così piccino ma con tanta voglia di sognare in grande, Gianluca voleva diventare un pilota di aerei. Amava vederli sfrecciare sulla sua testa, alzava i suoi grandi occhi chiari al cielo e volava con la fantasia – lo ricorda l’artista Federico -. Aveva da poco fatto la sua prima comunione e presto avrebbe iniziato le scuole medie. Sarebbe dovuto diventare un ometto Gianluca ma, purtroppo, un brutto giorno, la tragedia. Nel suo quartiere, alcuni giovani del posto litigano, qualcuno estrae un’arma e partono diversi colpi di pistola. Gianluca Canonico cade, colpito da un proiettile vagante, cinque giorni dopo, muore. Papà Pietro da allora non riesce a darsi pace, una vita spesa per il rispetto della legge, lui faceva il poliziotto. L’assassino di suo figlio aveva 17 anni, venne arrestato e condannato a 14 anni di carcere”.

L’artista reggino prova a dare una carezza ai genitori del piccolo immaginandolo con le sue ali in quel cielo azzurro, in quel posto privo di cattiveria e dove regna la purezza e la pace. Un luogo dove finalmente il loro bambino può correre da una parte all’altra insieme ad altri angeli senza alcun pericolo. La vita oscilla come un pendolo, tra gioie e dolori ed è caratterizzata da ferite che non guariscono e che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare. Papà Pietro in questi 36 anni, ha imparato sulla sua pelle che il dolore e la morte sono parte della vita, rifiutarli è rifiutare la vita stessa.