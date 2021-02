Reggio Calabria – Castronuovo mette a disposizione i locali del “De Blasi” ed il personale per la vaccinazione

“Per venire alle esigenze della popolazione desideriamo rinnovare l’offerta, già presentata al direttore dell’Asp 5 di Reggio Calabria, di una serie di ambulatori nonchè del persone medico e infermieristico necessario per la vaccinazione a titolo gratuito”.

E’ quanto scrive in una lettera il direttore sanitario, dott. Eduardo Lamberti Castronuovo al presidente Draghi, al presidente Spirlì, al Ministro Speranza, al dott. Bevere, al Prefetto Mariani, al sindaco Falcomatà, al dott. Giuffrida. “A tale scopo ci preme specificare che siamo in possesso, come già noto al Dipartimento, dei requisiti necessari, tra cui anche la disponibilità di un congelatore a -80° di adeguate dimensioni. la Struttura è accreditata con il S.S. N.”, conclude.