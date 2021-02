Reggio Calabria, buoni spesa: arriva la proroga per le richieste

L’assessore comunale alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, comunica la proroga, fino al prossimo 15 febbraio, per la presentazione della richiesta di “Buoni spesa” destinati alle persone ed alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza pandemica in atto.

“La necessità di prolungare il servizio – ha spiegato il delegato al Welfare – nasce dalla chiusura imprevista dell’Ufficio del Cedir e dalla conseguente impossibilità materiale, in questa settimana, di rispondere alle informazioni in merito. Allo stesso tempo, si è resa necessaria per supportare i Caf il cui rilascio dei certificati Isee ha occupato più tempo del previsto”.

Dunque, si ricorda che i destinatari della misura sono persone e nuclei, residenti nel Comune di Reggio Calabria, costretti in “stato di necessità ”. Sarà il Settore Welfare del Comune ad individuare gli aventi diritto, dando priorità agli individui ed ai nuclei in difficoltà, anche temporanea.