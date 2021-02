Reggio Calabria – Bombardieri: “Cosca Barreca, manuale di ‘ndrangheta consolidato ma bloccato dallo Stato”

di Grazia Candido – La squadra Stato colpisce ancora mettendo all’angolo gli affiliati delle cosche Condello, De Stefano, Ficara, Latella e Libri. L’indagine “Metameria“, condotta dai Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale antimafia diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha portato questa mattina all’arresto di 28 persone (25 destinatari della misura cautelare in carcere e 3 presso i rispettivi domicili) accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di beni.

Il Comandante provinciale dei carabinieri Marco Guerrini dopo aver messo in evidenza la “complessa attività investigativa, avviata dal 2018 dai carabinieri del Reparto Operativo di Reggio Calabria che ha consentito di acclarare la radicata e attuale operatività di capi e gregari delle principali associazioni per delinquere di tipo mafioso operanti nel territorio del “mandamento centro”, lascia la parola per tutti i dettagli al procuratore Bombardieri che parte proprio dall’origine delle “indagini emerse all’indomani dalla modifica della condizione detentiva, dal carcere ai domiciliari del capo ed organizzatore storico dell’articolazione territoriale di ‘ndrangheta della cosca Barreca, operante nel quartiere Pellaro, Bocale ed aree limitrofe del quadrante sud di Reggio Calabria”.

“Il Barreca si era appropriato del controllo del territorio attraverso la violenza usata come unico strumento sulle vittime che dovevano accettare le richieste estorsive – afferma Bombardieri –. E’emblematico come Filippo Barreca ha continuato durante i domiciliare, a dare direttive dalla sua abitazione. Anche quando si recava in ospedale, organizzava incontri con i vertici delle altre cosche come i Labate, Condello, De Stefano, oltre a quelli delle articolazioni di ‘ndrangheta di Santa Caterina e i Ficara-Latella di Croce Valanidi, interloquendo sulle dinamiche criminali. E’ stata riscontrata la volontà ferma e decisa del soggetto di richiedere il pizzo a tutte le attività che si svolgevano sui suoi territori. Il quadro ricostruito, seguendo due filoni investigativi, uno sulle figure Condello Demetrio e Domenico ai vertici della cosca Condello, ci ha permesso di venire a conoscenza di una serie di vicende e attività dei soggetti interessati in questo procedimento e due spaccati criminali che trovavano il punto di collegamento con la cosca Barreca. Il Barreca – continua ancora il Procuratore Capo – imponeva perentoriamente il proprio volere e aveva pretese illecite sul territorio a lui assoggettato. La sua arroganza criminale traspare anche in alcune frasi dette ad imprenditori come “Se prima tu non mi dai i soldi, qui non apri” o altre espressioni con cui pretendeva rispetto per la sua cosca”.

Il procuratore Bombardieri nella ricostruzione dei fatti, non può che mettere in evidenza “il manuale di ‘ndrangheta apparentemente lontano dai nostri tempi eppure attivo e ben consolidato del Barreca (capo di Pellaro), ma dallo Stato bloccato, che ribadiva il ruolo di vertice della consorteria mafiosa assumendo la responsabilità e il coordinamento del gruppo per la finalizzazione delle attività illecite” ma anche, la “vicenda che riguarda l’alienazione del parco automezzi della Leonia Spa in liquidazione, condizionato dagli interessi mafiosi della cosca Condello e De Stefano”.

In conclusione, sono il Tenente Colonnello Massimiliano Galasso e il Maggiore Cristian Tedeschi a ribadire “il lavoro di sinergia di tutte le componenti del Comando provinciale” e che “è stata una investigazione straordinariamente importante perché grazie alla direzione della Procura della Repubblica, siamo riusciti a mettere in campo le nostre potenzialità, dal monitoraggio del territorio per poi passare ad investigare il settore economico nonostante il momento delicato in cui ci troviamo. L’operazione ci ha permesso di fare luce su assetti criminali quasi abissati come la cosca Barreca”.