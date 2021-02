Reggio Calabria – Attivo il servizio multe on line sul territorio comunale

La Polizia Locale di Reggio Calabria e l’Assessore Paolo Brunetti rammentano che da oltre un mese è attivo il servizio multe on line sul territorio comunale di Reggio Calabria.

La funzionalità telematica raggiungibile anche attraverso il link attivo sul sito del Comune, https://reggiocalabria.multeonline.it/,consente di interagire con il Comando comodamente da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet.

A tal proposito si avvisa l’utenza che, al fine di evitare disguidi per i soggetti trasgressori, per le sanzioni accertate a far data dal primo aprile 2021, la comunicazione dei dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti sulla patente di guida, sarà ammessa solo attraverso la suddetta procedura telematica, oltre che tramite deposito al front-office negli orari di apertura.