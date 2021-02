Ponte sullo Stretto e Recovery Fund, il ministro Giovannini: ‘Non bisogna caricare Pnrr di ambizioni irrealistiche’

Pnrr è l’acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un progetto di ripartenza che passa per i fondi del Recovery Fund. 209 miliardi, di cui 48 dedicati alle Infrastrutture.

A parlare dei progetti futuri in un’intervista a La Stampa è stato il neo ministro per lnfrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.

«La buona notizia – ha detto – è che la parte infrastrutturale del Pnrr è stata già accolta dalla Commissione. Mi aspetto quindi che il cuore del Piano sarà confermato, anche se proporremo modifiche».

«La manutenzione delle strade, che pure è importante, non è considerato eleggibile per il

Pnrr, così come tutte le opere che non si possono completare entro il 2026, vincolo preciso e stringente».

E a domanda precisa sul Ponte dello Stretto: «Lascia fuori molte cose che

non rispettano le linee guida indicate da Bruxelles. La realtà è che non bisogna caricare il Pnrr di ambizioni irrealistiche».