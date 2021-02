Nuovo lungomare di Gallico, presto l’affidamento del progetto. Il sindaco Falcomatà: «Ridisegnamo uno dei borghi marinari più suggestivi»

E’ in via di definizione l’affidamento della progettazione del nuovo Lungomare di Gallico. Questa mattina, nel corso di una riunione a Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto il punto della situazione insieme ai dirigenti ed ai tecnici di settore. All’iniziativa ha preso parte anche il consigliere comunale Giuseppe Giordano.

«Si lavora per ridisegnare uno dei borghi marinari più suggestivi del nostro territorio», ha detto il sindaco Falcomatà a margine dell’incontro.

«L’idea – ha aggiunto – è sempre quella di seguire le linee del Masterplan cittadino, andando a creare collegamenti lungo le direttrici nord-sud e recuperando e rafforzando il rapporto che c’è fra il mare ed il territorio. Riunire i litorali di Gallico e Catona, ma anche la zona sud di Gallico con l’area di Archi e Pentimele, verso il porto cittadino, porterà a creare continuità lungo la costa così come si sta già facendo e si è fatto col Waterfront ed il Parco Lineare Sud».

«E’ un’opera strategica per l’intera città e non solo per la zona nord», ha commentato il consigliere Giuseppe Giordano rimarcando come «gli incontri in atto fra l’Amministrazione comunali ed i tecnici servono a dare impulso ed a velocizzare una fase fondamentale per il territorio».

«In questo modo – ha concluso l’esponente della maggioranza – si sblocca uno stallo duraturo nel tempo e si da compiutezza alla ripresa delle attività che interessano il tratto costiero. Presto saremo in grado di presentare, all’attenzione della cittadinanza, il complesso lavoro che stiamo mettendo in campo».