Nominato Antonio Malara Commissario Metropolitano Idm Reggio

Il Segretario Regionale Idm sen. Nicodemo Filippelli ha provveduto nei giorni scorsi a nominare, su mandato della Direzione regionale e in sintonia con il Segretario Federale on. Orlandino Greco, il nuovo COMMISSARIO METROPOLITANO IDM REGGIO nella persona di ANTONIO MALARA che, seppur giovane, e’ molto noto negli ambienti politici reggini e con alle spalle un lungo e qualificato impegno di direzione politica. La nomina di Antonio Malara si inserisce nel quadro di una sempre maggiore strutturazione del Movimento sui vari territori della Regione, che prosegue ormai da diversi anni e che si è intensificata già all’indomani delle scorse elezioni regionali del 2020. Con la nomina del commissario metropolitano di Reggio Calabria, Italia del Meridione rafforza e completa la propria presenza organizzata nelle cinque provincie calabresi, dove già tutti i suoi gruppi dirigenti, insieme ai militanti, sono al lavoro per definire le rispettive liste circoscrizionali da presentare alle prossime elezioni regionali. Nel territorio metropolitano reggino, in particolare, l’investitura di Malara riveste un particolare significato perché è la testimonianza che il Movimento ha inteso puntare su un giovane dirigente politico, radicato sul territorio e profondo conoscitore dello stesso e peraltro, portatore di una cultura politica fortemente garantista. Si ricorda,a questo proposito, l’impegno di Malara nell’organizzazione,per esempio, di alcuni interessanti convegni sulla normativa dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, nei quali Antonio ha saputo dare un taglio garantista e anche fortemente propositivo. Antonio Malara, ringraziando Il Movimento e il suo predecessore a Reggio Saverio Gioffre’, Nicodemo Filippelli e Orlandino Greco per la fiducia accordatagli, si è da subito messo al lavoro per rafforzare ulteriormente la presenza di Idm in tutta la provincia di Reggio. “ Siamo pronti”, ha dichiarato il leader di Idm Orlandino Greco, “ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali e in particolare le imminenti elezioni regionali, che vedranno Italia del Meridione fortemente impegnata e presente con una propria lista, con la consapevolezza di essere una forza politica profondamente radicata sul territorio e che parla il linguaggio delle idee e della proposta, mettendo, in particolare, al centro della propria iniziativa il Mezzogiorno e i territori. Siamo certi che Antonio Malara, per le sue riconosciute qualità politiche e umane, saprà essere punto di riferimento del territorio e delle sue istanze”.