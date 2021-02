Motta San Giovanni (RC), insegnante positivo al Covid: alunni scuola d’infanzia di Lazzaro in quarantena

Il Dirigente scolastico ha comunicato agli uffici comunali che in data 2 febbraio, tramite il Dipartimento di Prevenzione Territoriale di Reggio Calabria, è stata accertata la positività al Covid-19 di un insegnante in servizio presso la scuola dell’infanzia di Lazzaro.

Gli alunni del gruppo anni 4 e del gruppo anni 5, gli insegnanti e il personale ATA del plesso interessato sono stati individuati contatti stretti (in quanto presenti nelle aule nelle 48 ore precedenti l’ultimo giorno di presenza dell’insegnante) e risultano in regime di quarantena dal 29 gennaio al 12 febbraio ai sensi dell’Ordinanza regionale n°73/2020.

Gli alunni del gruppo anni 3 non sono stati individuati come contatti stretti quindi non sono soggetti a regime di quarantena.

È stata già disposta la sanificazione dei locali e dello scuolabus e, in sinergia con l’Istituto scolastico, si stanno valutando possibili ed ulteriori iniziative volte al monitoraggio e alla prevenzione da Covid.

Dall’inizio di questa seconda fase si registrano complessivamente 95 casi: 66 soggetti guariti, 27 soggetti positivi e in quarantena domiciliare, 1 soggetto positivo e ospedalizzato, 1 soggetto deceduto (Dati aggiornati ore 12.00 – 3 febbraio 2021)

Per eventuali necessità è possibile contattare l’Ufficio politiche sociali del Comune al numero telefonico 0965718104 (sindaco@comunemottasg.it) o la Protezione Civile “Garibaldina” ai numeri 0965718130 – 3392944028.