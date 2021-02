Motta San Giovanni – Decadenza Consigliere Comunale Giovanni Gattuso

Riceviamo e pubblichiamo –

“Prendo atto, a mezzo stampa, che, nella seduta del Consiglio Comunale di Motta San Giovanni, convocata per il 28.01.2021, i consiglieri di Maggioranza, fatta eccezione per il vicesindaco Rocco Campolo che si è allontanato dall’aula prima dell’inizio della discussione, avrebbero espresso parere negativo sulla decadenza del consigliere Gattuso inoltrata dalla sottoscritta(all’epoca candidata prima dei non eletti nella lista “la Città che Vogliano” capeggiata dal sindaco Giovanni Verduci), con l’astensione della minoranza consiliare.

Il Consiglio era stato convocatocon al punto 6 dell’O.d.G “Esame contro deduzioni Consigliere Comunale Giovanni Gattuso nell’ambito del procedimento di decadenza”.

Ho già inviato in data 29.01.2021 al Sindaco del Comune di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci, al Presidente del Consiglio Comunale, Beniamino Mallamaci, ed al Segretario Comunale, esplicita richiesta di accesso agli atti chiedendo in particolare, oltre l’estratto del Verbale del Consiglio Comunale del Comune di Motta San Giovanni del 28.01.2021 (punto 6), anche le contro deduzioni presentate dal Consigliere Comunale Giovanni Gattuso, nonché le giustificazioni presentate dallo stesso relativamente alle tre assenze consecutive (sedute del 31.01.2020, del 29.06.2020 e del 5.08.2020) nell’ambito del procedimento di decadenza.

Considerato che l’istituto della decadenza è disciplinato all’art. 48, c. 7 dello Statuto Comunale adottato conDelibera n. 9 del 30.06.2000 esecutiva e pubblicata sul sito del Ministero degli Interni epubblicato sul Bollettino Ufficiale (Parte I e II del 16.09.2000), risulta incomprensibile l’atteggiamento del Sindaco e del Presidente del Consiglio che invece di convocare il Consiglio Comunale con all’Ordinedel giorno la“decadenza dalla carica di Consigliere del sig. Gattuso Giovanni” ha continuato a tergiversare nel tentativo di prendere tempo chiedendo a posteriori al Consigliere, le “pezze giustificative”.

Ho dato mandato ai miei Legali di procedere comunque, nei tempi previsti dalla Legge, a prescindere dal ricevimento degli atti da me richiesti. Sono proprio tali tipologie di atteggiamento, ormai diventate“quasi di moda” in alcune amministrazioni locali, che mi hanno spinta a candidarmi.

Il contrasto alle regole di “palazzo”, la ricerca della trasparenza unitamente alla volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica della mia collettività, per una “buona Amministrazione”, sono stati i principi ispiratori della mia candidatura.

Architetto Rita De Lorenzo