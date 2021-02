Minasi: “Nomina Calabretta completa in modo eccellente il mosaico della Lega in Calabria”

La nomina di Cataldo Calabretta completa, in maniera eccellente, il mosaico della Lega in Calabria. Calabretta, professionista scrupoloso e dalla indubbia esperienza, attualmente al vertice della Sorical, grazie alle sue riconosciute capacità saprà ricoprire al meglio il ruolo di vice coordinatore regionale, apportando un valore aggiunto alla crescita della Lega, e riuscirà ad interpretare con attenzione le esigenze delle varie realtà calabresi”. E’ quanto afferma in una nota Tilde Minasi, Capogruppo Lega in Consiglio regionale.

“Con questa ultima scelta, il nostro segretario nazionale Matteo Salvini, mette dunque a punto una squadra valida e fortemente motivata per il raggiungimento di obiettivi da conseguire proprio con le migliori energie presenti in Calabria, così da affrontare le sfide che ci attendono attraverso una classe dirigente adeguata.

A Cataldo Calabretta i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che la sua presenza sarà preziosa e che saremo impegnati, tutti insieme, per ridare forza ai territori soprattutto in questa fase storico-economica così delicata”, conclude Minasi.