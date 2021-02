Messa in sicurezza bretella di collegamento SP42-SS 682: interviene il prefetto

Il Prefetto, Massimo Mariani,ha convocato in data odierna una riunione al fine di assicurare l’adozione ditutte le necessarie iniziative finalizzate alla messa in sicurezza della bretella di collegamento SP42-SS 682, teatro, lo scorso 14 settembre, di incidente stradale con esito mortale.

Nella circostanza, peraltro, il mezzo pesante, ribaltandosi, sfondò il guard-rail, e il caricodi bottiglie di plastica trasportato si riversò a bordo strada e nella scarpata immediatamente adiacente.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato il Sindaco di Giffone e Rappresentanti della Polizia Stradale, della Stazione Carabinieri Forestale Calabria di Cittanova, della Città Metropolitana e di Anas Viabilità, è stata richiamata l’attenzione dei convenuti sulla necessità di effettuare, nell’immediatezza, gli interventi volti a tutelare l’incolumità degli utenti di quel tratto stradale.

Nelle more dell’accertamento dell’effettiva proprietà della bretella in argomento, anche mediante apposito quesito da rivolgere al MIT, è stato concordatoche sarà la Città Metropolitana l’Ente che procederà tempestivamente alla messa in sicurezza del sito e alla rimozione dei rifiuti ivi insistenti, al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.