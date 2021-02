L’Automobile Club di Reggio Calabria e l’Avis comunale hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la divulgazione della cultura del dono del sangue. La firma del documento, alla presenza del Consiglio Direttivo dell’AVIS è avvenuta presso la sede dell’AVIS comunale a Reggio Calabria, tra il presidente comunale – Myriam Calipari e il presidente dell’AC Reggio Calabria, Giuseppe Martorano. I due enti metteranno insieme il loro know-how e la propria esperienza e professionalità, nonché le proprie risorse umane e strumentali. Nello specifico l’Avis provinciale offrirà ai soci donatori la possibilità di acquistare le tessere Aci a tariffe agevolate: Aci Gold a 79 euro (anzinché 99 euro), Aci Sistema a 59 euro (invece di 75 euro) e l’AC di Reggio Calabria sarà promotore della cultura della donazione anche attraverso i propri canali istituzionali e social.

Il Presidente dell’Automobile Club – Giuseppe Martorano – in tale contesto ha dichiarato: “la donazione per me è divenuta ormai un vero e proprio impegno personale e ritengo che questo accordo sia importante non solo per promuovere la donazione del sangue, ma principalmente per perseguire tra tutta la popolazione della città di Reggio Calabria la cultura della donazione e della solidarietà, avviando una campagna etica di sensibilizzazione rivolta ai giovani e a tutti quanti attraverso la conoscenza dei bisogni, per far sì che diventi “educazione e cultura”.

Alla cerimonia hanno partecipato la Vice Presidente – Concettina Battaglia e il Direttore del Sodalizio Reggino – Sandra Pagani che a margine dell’incontro hanno ribadito l’importanza che riveste per il nostro Automobile Club questa collaborazione che si inserisce nell’ambito delle attività di interazione e cooperazione con gli enti del territorio e da ultimo, ma non meno importante, nel contesto di educazione “sociale” che rappresenta una delle mission dell’Automobile Club di Reggio Calabria rivolta a tutte le fasce d’età.