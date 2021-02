L’Associazione Culturale “Diego Vitrioli”, continua le attività del progetto: “La Collezione Vitrioli: un viaggio tra Arte, Musica e Poesia”

Ha avuto luogo ieri, 16 febbraio, alle ore 10,00, il 4° Seminario dal titolo “Musica e pittura in Annunziato Vitrioli”. L’incontro in collaborazione con il Conservatorio “F. Cilea” è stato riprogrammato con l’utilizzo della piattaforma istituzionale Microsoft Teams.

Al seminario hanno partecipato molti studenti, che alla fine hanno espresso il loro gradimento e interesse per l’iniziativa che ha messo in rilievo due aspetti della vita e della personalità dell’illustreAnnunziato Vitrioli. Componente di una delle più note famiglie reggine del XIX secolo, Annunziato fratello del latinista Diego Vitrioli, è stato ricordato non solo per l’indiscusso valore pittorico, ma anche come autore di numerose composizioni da camera e di un’opera lirica dal titolo “Palmira”, che in questi giorni compie 125 annidalla sua unica rappresentazione presso ilTeatro Comunale della città di Reggio Calabria.

Il seminario, promosso dall’Associazione culturale e di promozione sociale “Diego Vitrioli”, si è aperto con i saluti istituzionali del direttore del Conservatorio Maria Grande, che ha ripercorso brevemente l’excursus delle sue ricerche sul musicista, e la proficua collaborazione instaurata già da molti anni con l’Associazione Vitrioli, di cui è Socio onorario. La Presidente dell’AssociazioneAntonella Gioia, dopo il saluto a nome dell’Associazione, ha proseguito con la presentazione del progetto, e con una ricca e particolareggiata descrizione della figura di Annunziato pittore.Il Vitrioli musicista è invece stato tratteggiato dal maestro Andrea Calabrese, che ne ha messo in evidenza le qualità di compositore, nonché la considerazione che lo stesso aveva sempre avuto da parte dei suoi concittadini.

La dott.ssa Antonella Gioia a conclusione dei lavori ha sottolineato l’importanza della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, reso fruibile alle nuove generazioni,affinché possano comprendere la storia della nostra città.