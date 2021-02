La Varia di Palmi e le Macchine a spalla Patrimonio UNESCO in 5 puntate a Radio Tre RAI

Doveva andare in onda tanto tempo fa, ma poi tutto è cambiato. Anche il

programma. E adesso sembra persino più opportuno parlare di comunità, di

condivisione, di imprese impossibili, di intento comune. A partire da una

mostra sui generis, presentata allo Studio Museo Francesco Messina di

Milano lo scorso anno ed esposta tra dicembre e la fine di febbraio, a

ridosso del lockdown totale imposto dalla pandemia.

Il racconto delle Grandi Macchine a Spalla Italiane, proclamate dall’UNESCO

Patrimonio dell’Umanità, torna in questi giorni ai microfoni di Radio Tre

RAI in cinque audio-documentari dal 1 al 5 febbraio, nel contesto del

programma Tre Soldi. Una storia raccontata da Patrizia Giancotti per “Con

straordinario trasporto”, che è anche il titolo della mostra milanese a

cura di Patrizia Nardi, Maria Fratelli e la stessa Giancotti, che apre uno

spaccato inedito attraverso le interviste ai protagonisti e ai visitatori,

oggi molto attuale rispetto alle problematiche sorte attorno alla gestione

e salvaguardia del patrimonio culturale immateriale al tempo del Covid.

“Questi grandi simulacri comunitari, portati a spalla nel corso delle

celebrazioni “dice Patrizia Giancotti ” sono al centro

dell’audio-documentario che proprio nel momento del distanziamento e delle

piazze vuote, ci parla di spirito di gruppo e di moltitudini, di imprese

impossibili e di obbiettivi comuni”

Oggi quell’evento, chiuso nei primi giorni della pandemia, suona come un

saluto, un arrivederci alle folle festanti che si intendevano evocare.

Il progetto espositivo, realizzato dalla Rete delle Macchine in

collaborazione il Comune di Milano e con l’Istituto centrale per il

Patrimonio immateriale del MIBACT, aveva riunito per la prima volta fuori

dalle loro città le grandi Macchine, che le immagini e la musica di

Francesco De Melis -tratta dagli short film “Un patrimonio sulle spalle” e

“Prodigio in slow motion”- avevano fatto rivivere nello spazio chiuso del

Museo al centro di Milano e ad un passo da piazza Duomo in un affresco

digitale curato da Open Lab Company, molto apprezzato dalle migliaia di

visitatori che la mostra aveva registrato.

“Era stato tutto un po’ straordinario, a dire il vero” dichiara Patrizia

Nardi che è responsabile dei Progetti UNESCO della rete “il fatto di

pensare le macchine fuori dalle loro piazze riunite in uno spazio chiuso e

altrove era stata già una cosa fuori dall’ordinario; così come il trasporto

sul grande e l’arrivo in una Milano nebbiosa all’alba, a semafori

lampeggianti; il sorprendente “cantiere” sotto la cupola dell’ex chiesa

sconsacrata di San Sisto, le decine di persone che avevano partecipato

all’allestimento, le centinaia di persone sotto la pioggia in fila il

giorno dell’inaugurazione e i tantissimi visitatori passati a trovarci,

fino a poco tempo prima del lockdown. E poi il ritorno a casa,

l’impossibilità di far tornare le Macchine alle loro comunità se non

diversi mesi dopo la chiusura”. Le testimonianze e le emozioni sono tutte

dentro un programma che tocca le corde e che sta avendo un bel successo,

probabilmente perché racconta una normalità alla quale ancora non si è

tornati.

” Il mondo della cultura e del patrimonio culturale” continua Nardi “ha

molto sofferto e soffre degli effetti della pandemia. Un patrimonio

immateriale, per le sue peculiarità, per la sua esistenza legata alla

presenza stessa delle comunità, corre gravi rischi. L’UNESCO ha aperto una

piattaforma sul suo sito ufficiale per registrare lo stato di salute,

diciamo così, dei patrimoni immateriali nel mondo. La musica, la danza, i

rituali collettivi hanno subito un fermo che non possono sopportare a

lungo. Ecco perché diventa importante individuare una salvaguardia

alternativa, che continui ad alimentare il senso di comunità e di

partecipazione anche nei momenti più difficili. Il programma dell’ottima

Patrizia Giancotti lo è, così come tutti gli ambiti in cui il patrimonio

culturale possa essere diversamente declinato, con l’applicazione degli

strumenti dell’ICT, per esempio, come rete delle Macchine ha fatto già con

il progetto di video arte “il nostro tempo infinito e sospeso”.

La puntata che andrà in onda stasera, alle 19.50 su Radio Tre RAI, sarà

dedicata alla Varia di Palmi. Tutte le altre puntate sono fruibili su

RaiPlay Radio.