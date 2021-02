La Strada con de Magistris Presidente. La candidatura di Saverio Pazzano

La Strada ha accompagnato i cento passi di Luigi de Magistris Presidente per la Calabria e accompagnerà i passi che resteranno fino alla vittoria. Siamo donne e uomini, persone libere, che lavorano, lottano, si schierano per la liberazione di questa terra dagli apparati che la stritolano. Siamo donne uomini innamorati di questa Calabria bellissima e daremo ogni nostra energia perché si affermi con Luigi de Magistris un cambio di passo decisivo per la nostra regione, con un progetto che è di rottura e di capacità di governo. Segno di questo nostro impegno è la candidatura di Saverio Pazzano, col quale ancora una volta cammineremo casa per casa, borgo per borgo, con passione e competenza. Saremo così al fianco di Luigi de Magistris Presidente per la Calabria, porteremo ovunque la voglia di riscatto di un popolo che desidera profondamente giustizia sociale. Ci saremo con Saverio Pazzano sulla strada per l’acqua pubblica, per una Sanità per tutte e tutti, per il recupero delle aree interne, per liberare la spesa pubblica dal controllo della collusione e degli opportunismi. Per la Calabria.

Siamo tantissime e tantissimi, siamo un popolo lungo La Strada con demA per Luigi de Magistris Presidente per la Calabria.