La clip del nuovo brano di Nsnc girata a Reggio

Il nuovo brano di NSNC (Non siamo nelle condizioni) racconta di una Calabria che, nonostante tutto, crea, inventa, racconta e si racconta:

” “Una Storia D’Amore” ” – dicono gli autori – “nasce in una nottata, una di quelle che non ti viene mai sonno, con il vino che ti fa compagnia e con qualche ricordo di troppo che riaffiora. Questa canzone è il ponte per il lancio del nuovo album, che si chiamerà “Amarcord” un omaggio per i 100anni dalla nascita di Fellini e per ciò che è il concept, ossia il ricordo, sia positivo che negativo, ma che comunque ha segnato e segnerà le nostre vite. La scelta di Reggio Calabria per la clip è un omaggio alla magia della città e anche al nostro frontmanper la bellezza delle location, che sono uniche al mondo, dove puoi trovare Mare, monti e panorami simili racchiusi in così pochi km? Ed anche perché è la città di origine del nostro Ben.

Il videoclip vuole essere anche un gentile omaggio alla città Della Fata morgana, nonchè città natale del frontman del gruppo, Ben.

