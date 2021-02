Il Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo ha organizzato un importante service sul strumento di tutela della responsabilità medica

Il Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo del Presidente Dott. Salvatore Tripodi ha organizzato un importante service sul strumento di tutela della responsabilità medica. L’evento tenutosi via Web visibile a tutti sulla pagina facebook del Club, ha visto la partecipazione di un relatore di eccezione, il Prof. Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone de Filippis Delfico,Socio AIOC Reggio Calabria e LIONS Club “Perugia – Maesta’ delle Volte”, che ha affrontato l’importante tematica con grande competenza e chiarezza. Negli ultimi anni l’aumento esponenziale del contenzioso in materia di responsabilità medica ha determinato un crescente ricorso, anche da parte dei Medici, a specifici istituti, alternativi alle polizze assicurative, attraverso i quali perseguire una speciale protezione patrimoniale del nucleo familiare.Il trust proteggere il patrimonio in caso di responsabilità civile medica. Infatti garantisce, attraverso la segregazione dei beni conferiti al suo interno, l’inattaccabilità da parte di qualunque futuro potenziale creditore del Disponente e del Beneficiario.L’ estrema flessibilità dello strumento consente, ad esempio, di disporre in trust immobili in nuda o piena proprietà e inoltre la possibilità di venderli o affittarli, mantenendo inalterata la sua caratteristica segregativa. L’evento, organizzato in collaborazione con AIOC, Salute Donna ONLUS e Centro studi Delfico ha avuto un folto pubblico sul web. Sono intervenuti le autorità Lionistiche del distretto, della circoscrizione e di zona per il saluto istituzionale, il delegato AIOC comm. Corrado Savasta e la presidente nazionale di Salute Donnaonlus Anna Mancuso.

Salvatore Tripodi, felicissimo per la riuscita dell’evento, ha ringraziato l’illustre relatore prof. Mauro Norton de Neville Rosati di Monteprandone, l’avv. Lorena Calabrese, che ha introdotto la tematica, tutti i soci del club per l’impegno profuso, Un saluto particolare per il Presidente dell’XI circoscrizione dott. Achille Capria per le encomiabili parole rivolte al Lions Club Reggio Calabria Città del Mediterraneo nella persona del presidente e dei soci tutti.